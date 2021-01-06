Buda online dans yarışması

İstanbul Uluslararası Dans Festivali bünyesinde, Türkiye Dans Sporları Federasyonu resmi izni ile 30-31 Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye’de ilk kez online dans yarışması yapılacak.

Türkiye’nin dört bir yanından amatör ve profesyonel dans severlerin Zoom platformu üzerinden katılımıyla ilk kez düzenlenecek yarışmaya dahil olmak için başvurular devam ediyor. Sadece Türkiye’deki salsa dansçıları değil, yurt dışından da taleplerin geldiğini söyleyen Frida Medya Ajans Başkanı Sinem Ergün “Herkesin sanata özlem duyduğu bir dönemde böyle bir etkinliği gerçekleştirmek bizim için özel bir durum. Bu taleplerin artışı ve uluslararası hale gelmesi bizleri çok mutlu ediyor. Evlere kapandığımız bu dönemde nasıl sosyalleşiriz nasıl bir araya geliriz sorusuna cevap olarak ortaya koyduğumuz bu proje, umarım çok keyifli bir finalle amacına ulaşacak ve böylece “Hayat Eve Sığar” sloganına bağlı kalarak da sanattan uzak kalınmaması gerektiğini göstermiş olacağız” dedi.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecekleri için heyecanlı olduklarını dile getiren Sinem Ergün, Dans Sporları Federasyonu’nun desteğiyle, yarışma jürisinin yerli ve yabancı dünyanın en iyi Salsa dansı eğitmenlerinden oluşturulduğunun altını çizdi.

Birbirinden yetenekli salsa dansçılarının evlerinden dans performanslarını sergileyeceklerini söyleyen Sinem Ergün, finale kalan dansçıların nefes kesen mücadelesinin İstanbul Uluslararası Dans Festivali youtube kanalından canlı olarak yayınlanacağını sözlerine ekledi.

Dünyanın ve Türkiye’nin en ünlü salsa dansçılarının jüri üyeliği yapacağı yarışmada hakemler de belli oldu: Fernando Sosa (İtalya), Angelo Rito (İtalya), Alyssa Chriqui (İsrail), Aytunç Bentürk (İstanbul), Diego Avendano Ibarra (İstanbul), Nur Özkan (Ankara), Esin Teke (Antalya), Önder Pamukoğlu (İstanbul), Kutsal Zeren (İstanbul), Sinem Aslanoğlu (İzmir), Erdik Şadıllıoğlu (Bursa), Mustafa Tura (Adana), Ilgım Ezgi Özmen (İstanbul). 21 Ocak 2021’e kadar sürecek başvurularda yarışma detayları ve kayıt işlemlerine www.onlinesalsashinecompetition.org sayfasından ulaşılabilecek.