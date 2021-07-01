Bu yılın temsili Nasreddin Hocası Behzat Uygur olacak

Konya’nın Akşehir ilçesinde bu yıl korona virüs nedeniyle kısıtlı olarak yapılacak 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nde temsili Nasreddin Hoca’yı Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Behzat Uygur canlandıracak.

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği programı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından yapılan basın toplantısıyla açıklandı. 5-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nde temsili Nasreddin Hoca’yı Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Behzat Uygur canlandıracak.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi 1959 yılından beri 62 yıldır bu şenliklerimiz ara vermeksizin düzenleniyor. Akşehir’imiz için çok önemli olan bu etkinliğimiz 1974 yılında Karikatürcüler Derneği ile ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması ile uluslararası nitelik kazanmış olup, 1974 yılından günümüze kadar uluslararası olarak düzenlenmektedir. Daha sonraki yıllarda uluslararası fotoğraf yarışmaları ve yabancı halk dansları gruplarının katılımları ile uluslararası niteliği perçinlenmiştir. Salgın şartları nedeniyle fotoğraf yarışmasını bu sene düzenleyemedik. Aynı zamanda halk dansları gruplarını da bu yıl davet etmedik ancak karikatür yarışmamız tamamlandı. Karikatür yarışmamızda 75 ülkeden 750 sanatçı 2 bin 259 eserle katıldı. Hırvatistanlı Nikola Listes birinci olmuştur. Şenliğimizin resmi açılış gününde ‘Altın Eşek’ ödülümüzü kendilerine takdim edeceğiz. Kendileri gelemezse ona iletilmek üzere Karikatürcüler Derneği Başkanlığına vereceğiz” dedi.

“Temsili Nasreddin Hocamız Behzat Uygur”

Başkan Akkaya, “Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliklerimizin başlamasıyla ilgili yaptığımız basın açıklamalarında en çok beklenen temsili Nasreddin Hoca kim olacak diyedir. Bu seneki temsili Nasreddin Hocamız Behzat Uygur beyefendidir. Geçtiğimiz günlerde Kültür Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan beyefendinin teklifiyle temsili Nasreddin Hoca görevini kabul ettiler ve üstlendiler. Biz de gerçekten memnuniyet duyduk. Kendisiyle görüştüğümüzde güzel bir ifadesi oldu ve duygularını ifade ettiler. Başka bir programı vardı, normal şartlarda iptal etmek mümkün değildi. Çok önceden belirlenmiş ama ’Akşehir bizim için önemlidir, Nasreddin Hoca benim için çok önemli’ dedi. Çünkü babası rahmetli Nejat Uygur biliyorsunuz ülkemizin tiyatro konusunda büyük üstat ve duayenlerinden birisidir. Geçtiğimiz dönemlerde Akşehir’e gelip farklı etkinliklerde bulunmuş Nejat Bey’in sürekli Akşehir’le ilgili güzel alıntıları olurdu. Behzat Bey dedi ki, ‘Bizim hafızamızda yer etti, hatta ben doğduğumda benim ismimi Nasreddin koymayı düşünmüş, sonradan Behzat olmuş. Böyle de bende bir hatırası vardır’ diye ifade etti. ’Onun için biz gelemiyoruz diyemezdik. Akşehir’imize, Nasreddin Hocamıza olan ilgimiz, sadakatimiz, sevgimiz nedeniyle memnuniyetle geliyoruz’ dediler. Dolayısıyla bu seneki temsili Nasreddin Hocamız Behzat Uygur beyefendidir” diye konuştu.

Şenliklerin tellalın halkı ve temsili Nasreddin Hoca’yı şenliğe çağırmasıyla başlayacağını bildiren Başkan Akkaya, etkinlikler kapsamında temsili Nasreddin Hoca’nın Yeniköy Mahallesi’ndeki Akşehir Gölü’nün bitişiğindeki gölete maya çalacağını vurguladı. Şenlikler kapsamında trap atışı, sergi açılışı, çocuk tiyatrosu, akrobatik smaç şov, eşek yarışı gibi çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini anlatan Belediye Başkanı Akkaya, herkesi şenliklere davet etti.