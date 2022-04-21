banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Merkez bankası piyasayı 36 milyar TL fonladı
Merkez bankası piyasayı 36 milyar TL fonladı
Avrupa Parlamentosu tek tip şarj aleti'ne onayı verdi!
Avrupa Parlamentosu tek tip şarj aleti'ne onayı verdi!
Bugün hava nasıl olacak? 21 Nisan 2022
Bugün hava nasıl olacak? 21 Nisan 2022
Bakan Dönmez: “2022 ’bor’un yılı olacak”
Bakan Dönmez: “2022 ’bor’un yılı olacak”

Bu tablolarda boya da yok fırça da

Tablolarını boya ve fırça ile değil, iğne ve iplikle kumaşa binlerce ilmek atarak yapan Tülin Ertürk, hayranlık uyandıran eserlerini nasıl hayata geçirdiğini anlattı.

Kültür Sanat 21.04.2022, 12:16
Bu tablolarda boya da yok fırça da

Tablolarını boya ve fırça ile değil, iğne ve iplikle kumaşa binlerce ilmek atarak yapan Tülin Ertürk, hayranlık uyandıran eserlerini nasıl hayata geçirdiğini anlattı.

Eskişehir’de 20 yılı aşkın süredir kimya öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Tülin Ertürk, küçük yaşlarda başlayan el işi becerisini 16 yıllık emekle benzersiz bir sanata dönüştürdü. Ertürk, eşsiz kanaviçe eserleriyle Eskişehir’de bir ilk olmanın gururunu yaşıyor. Kendisi bir kimya mühendisi olan, ancak Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde kimya öğretmeni açığıyla öğretmenliğe başlayan Tülin Ertürk, öğretmenlik görevini yürüttüğü yıllarda MEB onayı ile bir de kimya ders kitabına imza attı. Yazdığı ders kitabı liselerde 10 yıl süre ile okutulan Ertürk, emekli olduktan sonra kanaviçeye olan merakını sanata dönüştürerek iğne iplikle tek tek işleyerek muhteşem tablolar ortaya çıkardı.

Her şey küçükken başladı

Her biri ayrı bir sanat eseri olan çalışmaları hakkında bilgi veren Ertürk, el işlerine olan merakının nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

“Küçüklüğümden beri el işleriyle ilgilenen kişilerin arasında oldum. Annem, elime ya bir tığ ya da bir kanaviçe tuttururdu. Sanki bunları bilerek doğmuş gibiyim. Her türlü dikiş işine elimiz yatkın, çevremizde de bu işlerle uğraşan çok sayıda kişi var. Bu nedenle göz doygunluğu da var. Yaz tatillerinde küçük peçeteler, küçük işler yapardık. Elimiz kanaviçeye bu nedenle hep yatkın oldu.”

Bilgisayar programı ile aktarıyor

Kanaviçeden tablolar yapmaya kızının kendisine bir bilgisayar programı yüklemesiyle başladığını belirten Ertürk, program sayesinde ufkunun açıldığını ve bu işe merak saldığını kaydetti. Ressamların eserlerini yakından incelediğini ve seçtiği resimleri, programa aktararak proje hazırladığını ve sonrasında her bir resmi kanaviçeye çarpı işi tekniği ile işleyerek eserlerini oluşturduğunun altını çizen Ertürk, ilk yaptığı çalışmasının ise 6 ayda tamamladığını kaydetti.

Bu iş sabır ve gönül işi

En çok atları resimlemeyi sevdiğini belirten Ertürk, “Atları çok sevdiğim için ilk olarak koşan 3 atın yer aldığı bir tablodaki figürleri işlenebilir hale getirdim ve bir çalışma yaptım. İlk yaptığım eseri 6 ayda günde ortalama 4 saat çalışarak yaptım. Bu çalışma bitince çok güzel oldu ve beğenince de farklı arayışlara girdim. Daha çok fırça izi olmayan, fotoğrafa daha yakın net olan foto realistik ressamların eserleri daha net çıkıyor, onlar üzerinde çalıştım. Sonra dedim ki fotoğrafları da yapabilirim. Önce kızlarımın portresini yaptım, gayet de güzel oldu. Daha gelişmiş bir program ile şimdi çalışmalarımı sürdürüyorum. Sabır isteyen ve gönül verince yapılabilen bir iş bu.” dedi.

Bir sergi için 16 yıllık emek

İlk sergi deneyimi hakkında da bilgi veren Ertürk, “Taşbaşı Güzel Sanatlar Kültür Merkezi’nde ‘El işlemesi tablolar’ adında bir goblen sanatçısıyla beraber karma sergi açmıştık. Kendisinden teklif gelmişti. Çok da büyük ilgi gördü. 2016 yılında ise ilk kişisel sergimi Karikatürlü Ev’de açtım. Bu işi benim gibi yapan Eskişehir’de hiç kimseyi görmedim. Benim tarzım farklı. Benim bir sergi açabilecek kadar ürün ya da eser üretmem 16 yılımı aldı. Çok kişi buna zaman ayıramayabilir. Çok sabırlı bir yapım var. Çıkan eser beni her anlamda tatmin ediyor ve benzersiz geliyor bana. İleride daha büyük bir sergi açmayı planlıyorum.” dedi. Ankara ve İstanbul’da sergi açmayı istediğini belirten Ertürk, “Bu işi ne kadar emek verildiğini anlayan, bu işin değerini kıymetini bilen insanlarla eserlerimin buluşmasını istiyorum. Şu ana kadar hiçbir eserimin satışını yapmadım. Şuana kadar 30’a yakın eser ürettim ancak sergilenecek eserim 27 civarında.” şeklinde konuştu.

Akıl sağlığımı bu işe borçluyum

Ailesinin kendisini her açıdan desteklediğini anlatan Ertürk, yaptığı işin kendisine sağladığı avantajlardan ise şu şekilde söz etti:

“Ben şimdi diyorum ki kesinlikle akıl sağlığımı bu işe borçluyum. Başından sonuna kadar son derece heyecanlı bir iş ile uğraşıyorum. Örneğin 1 ay boyunca her gün saatlerce kumaşı işliyorsunuz, ortaya ne çıkacağını göremiyorsunuz, merak ediyorsunuz nasıl bir iş çıkacağını beklemek de heyecanlı bir durum. Sonuç güzel oluyor.”

Son derece zahmetli bir iş

Son olarak yaptığı işin zorluklarına da değinen Tülin Ertürk, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

“Kullandığım ipler solmayan ipler. Ne kadar çok renk kullanırsanız ortaya gerçeğe o kadar yakın bir iş çıkıyor. Programa ipin özelliklerini giriyorum karşıma renkleri çıkarıyor. Ben 80 civarı renk ile çalışıyorum. Daha fazla renk ile çalışıldığında zorlaşıyor ve yorabiliyor. Ancak son zamanlarda yaptığım projelerde 130 farklı renge kadar çıkabiliyorum. Bir de her bir renk tek bir defa değil bazen birkaç defa kullanılıyor. Tek tek ellerimle sayarak işliyorum. Onlarca rengi, ipliği sırasıyla saya saya işlemek çok zahmetli. Çok emek var, bir hedefiniz var ve o ortaya çıktıkça zevk alıyorsunuz. Bazen adeta bitmesin dediğim eserler oldu, biterse ne yaparım diye beklediğim de oldu. Ama iş tamamladıktan sonra alınan keyif ise çok başka.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 21 Nisan 2022
İmsak 04:36
Güneş 06:10
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:56
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 31 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Samsunspor 30 43
9. Tuzlaspor 31 42
10. Altınordu 32 41
11. Adanaspor 31 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Keçiörengücü 31 38
15. Menemen Belediyespor 31 37
16. Kocaelispor 31 37
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 32 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Atletico Madrid 33 61
3. Barcelona 31 60
4. Sevilla 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Getafe 33 35
15. Rayo Vallecano 31 34
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 33 30
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
11°
az bulutlu