Bu silüetin hikayesi boğazları düğümlüyor

Eskişehir’de "Nefes Alıyorum" adlı seramik çalışması ile Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’na katılan Dr. Pınar Baklan, çalışmasının hikayesini anlattı.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 15’ncisi düzenlenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’na hem yurtiçinden hem de yurtdışından sanatçılar katıldı. Eserleri ile sanatseverlerin ilgisini çeken seramik sanatçıları, çalışmalarının başlangıcına ve sürecine dair detay bilgiler verdi. Yaklaşık 11 yıl akademisyenlik kariyerinden sonra Marmaris’te bir sanat atölyesi kurarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Dr. Pınar Baklan, “Pek çok seramik sanatçısının olduğu gibi buraya gelmek benim de hayalimdi ve burayı uzun yıllardır takip ediyorum” dedi.

“Yurtdışında bana Pişmiş Toprak Sempozyumu’nu soruyorlar”

Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun Türkiye için önemine değinen sanatçı Baklan, “Yurtdışında pek çok sempozyuma katıldım ve oradaki sanatçılar benim Türkiye’den geldiğimi duyduklarında Pişmiş Toprak Sempozyumu’nu soruyorlar. Gerçekten burada olmaktan çok mutluyum. Sanat ile iç içe yaşayan Eskişehir’e büyük bir çalışma kazandırma hayalim vardı” şeklinde konuştu.

Dr. Baklan çalışmasının hikâyesini anlattı

İki parçalı çalışmasından bahseden Dr. Baklan, “Buraya gelmeden önce eskizlerimi ve tasarımlarımı hazırlamıştım ve şu anki tasarımım atölyemde yaptığım çalışmalara benzer bir form. İçerisinde ufak tefek yenilikler ve çok soyut bir şekilde kadın bedenini andıran silüet var. İlk baktığınızda kadın figürüne asla benzetemezsiniz ama ufak detaylar ile kadın bedeninden parçalar barındırıyor içerisinde. İnce ve boynu düğümlenmiş bir yapıya sahip. Her ne kadar yaşadığımız sıkıntıların büyüklüğü altında kalsak da incecik boynumuz ile nefes almaya devam ediyoruz. Doğa da kadın da aynı şekilde. Çünkü onu da simgeleyen bir form. Çalışmamızın ismini ise ’Nefes Alıyorum’ olarak belirledik. Biz üç kişi beraber çalışıyoruz. İki parça var, ben birini, diğer iki kişi ise diğer parça üzerine çalışıyor. İşlem toplam 6-7 gün sürecek. Sonrasında ise sırası ile kuruma, fırınlama ve montaj şeklinde devam edecek” dedi.