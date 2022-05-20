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Bu sergiyi gezmek için denizin 15 metre dibine dalmak gerekiyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 15 metre derinlikte açılan seramik ve heykel sergisi, denizin dibini sergi salonuna çevirdi. Sergideki eserleri görmek isteyenler dalgıç kıyafetlerini giyerek 15 metre dalış yaptı.

Kültür Sanat 20.05.2022, 16:05
Bu sergiyi gezmek için denizin 15 metre dibine dalmak gerekiyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 15 metre derinlikte açılan seramik ve heykel sergisi, denizin dibini sergi salonuna çevirdi. Sergideki eserleri görmek isteyenler dalgıç kıyafetlerini giyerek 15 metre dalış yaptı.

Bodrum açıklarında bulunan Karaada Kaçakçı koyu açıklarında 22 sanatçının heykel ve seramik sergisi, denizin 15 metre dibinde açıldı. Dalgıçların ve dalgıç sporu yapan vatandaşların ilgi odağı olan sergi, deniz dibinde kurdele kesimiyle açıldı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras denize dalarak açılışı gerçekleştirdi. Bodrum Belediyesi, Bodrum Deniz Müzesi, yürütülen “Blue Exile Art” projesi çevre ve sanatın bir arada yer aldığı proje ile deniz kültürünü ve su altı kültürünü yaşatma, zenginleştirme ve tanıtma hedefleniyor. 20 Mayıs-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek su altı sergisinin ardından su altı belgesel gösterimlerinin olduğu 1-10 Ekim tarihleri arasında eserlerin karada, su altı fotoğraflarıyla sergilendiği farklı ayaklarda devam edecek.

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, bu proje için, en heyecanlı müze projelerinden birisi olduğunu belirtirken, bu projenin Bodrum’un su altı kültürünü ve su altı turizmini daha çok tanıtacağını düşündüklerini ifade etti.

Çevre duyarlılığından kadına şiddete birçok konu işlendi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras su altında bir sanat parkı oluşturmanın, sanatı su altına taşımanın Bodrum için önemli ve güzel bir tanıtım hamlesi olduğuna değindiği konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Su altında toplam 25 eser var ve o 25 eserin her biri birer şaheser. Sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Muhteşem iş çıkarmışlar. Özellikle deniz kirliliğine, çevre duyarlılığına dikkat çeken de bir proje su altında kadına şiddet dahil işlenmiş. Ben hepsini inceledim. Yine vahşi avcılık ile yok olan hayatı, bioçeşitliliği de işlenmiş. Orada bir ağa yakalanmış balık ya da bırakılan ağlara takılan deniz canlıları betimlenmiş. Bence muhteşem eserler vardı su altında. O yüzden ben bu projeyi çok önemsiyorum. Umarım gelecek yıllarda da değerli sanatçılarımız buna devam ederler. Projenin içerisinde çok önemli sanatçılar var. Sanat ve sanatçı varsa Bodrum güzelleşir. Biz Bodrum’un kültürle sanatla edebiyatla güzelleşeceğini düşünüyoruz. Bunun için çalışanlara da çok teşekkür ediyorum".

"Turizm sadece deniz, kum, güneş değil"

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar yaptığı konuşmada, "Bodrum’da yaşayan yaklaşık 22 sanatçımız birçok temada birçok mesaj verilmek istemiş. Ben de Bodrum Kaymakamı olarak Bodrum’u yükselten ve yücelten her proje içinde bulunmaya çalışıyorum. Tabii turizm sadece deniz, kum, güneş değil. Bunun dışında alternatif turizm dediğimiz alanlar var. Bunlardan bir tanesi de dalış turizmi. Burada aslında hem sanata bir vurgu yapılıyor diğer taraftan mesajlar verilmeye çalışılıyor aslında. Bu da deniz altında yapılmak suretiyle mesajın kuvveti artırmaya çalışılıyor ki çok da kuvvetli bir mesaj olmuş’’ dedi.

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