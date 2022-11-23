Bu sergide bakteriden resimler yer alıyor

Karabük’te Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Şerife Yılmaz’ın bakterilerden çizdiği resimler ‘Mikroboyata ve Yağlı Boya Resim Sergisi’nde sergilenmeye başladı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Şerife Yılmaz, Agar Sanatına ilgi göstererek bakterilerden resim yapmaya başladı. Portrelerin yanı sıra lale, kız kulesi, gün batımında pelikan ve barış güvercini gibi çalışmalar yapan Yılmaz, eserlerini hastane içerisinde açılan ‘Mikroboyata ve Yağlı Boya Resim Sergisi’nde sergilemeye başladı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Şerife Yılmaz, “Biz Mikrobiyoloji alanında ihtisas yaptığımız ve mikrobiyoloji uzmanı olduğum için bütün renklere hakimim. Yağlı boya yapmaya başlamıştım. Bunu yapmaya başladıktan sonra bunu besiyerilerde de yapanları da biliyorduk. Ben de denemek istedim. Kullandığımız besiyeri pembe, yeşil, sarı , kırmızı gibi renk renk olabiliyor. Bir gün kız kulesini yağlı boya yapmıştım. Birde bakterilerle de yapmak istedim” dedi.

Resim çizimi öncesi neler yapacağını planladığını belirten Yılmaz, “Hangi bakterileri kullanacaksam onları seçiyorum. Daha sonra onları besiyeri de bakterileri kürdanla alarak daha sonra resim şeklinde sürüyorum. Bir kız kulesi yapacaksam onun sınırları şeklinde sürüyorum” diye konuştu.

Yılmaz, bakterileri ilk sürdüğünde hiçbir şey görünmediğini ifade ederek, şunları söyledi: “Çünkü bakterilerin ürümesi için bakterilerin bir süreye ihtiyacı var. En az 18-24 saate ihtiyaç var. Aslında ilk yaptığımızda ne çıkacak bilmiyoruz. Daha sonra bakterilerin üremesi için en iyi ortam olan 35 derecelik inkübatörlerimize kaldırıyoruz. Bir gün sonra bakıyoruz. Tabi bazen bakteri yayılabiliyor. Renkler birbirine karışıyor. Bakterileri karıştırmadan sürmeye dikkat etmek lazım ama en net halini ertesi gün görebiliyoruz.”

Yılmaz, bakterilerin zararlı olduğu için sergilenemediğini ve resim olarak sergileyebildiklerini aktardı.

KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz, Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Şerife Yılmaz’ın yağlı boya sergisinin yanında mesleğinin gereği yaptığı işi sanata döktüğünü kaydederek, “Mesleğinde çalıştığı mikroplarla besiyeri de resim yaptığını söyledi. Bizde bunu sergide sergileyeyim dedik” ifadelerini kullandı.