banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama
Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama
Elon Musk uzayda tuvaleti yasakladı
Elon Musk uzayda tuvaleti yasakladı
Aşı kartı esnafta sonuç verdi
Aşı kartı esnafta sonuç verdi
KOMBASSAN’ın kurucusu Haşim Bayram vefat etti
KOMBASSAN’ın kurucusu Haşim Bayram vefat etti

Bu projeyle unutulmaya yüz tutan kırk yama tekniği sokaklarda yürüyecek

Türk el sanatlarını sokaklarda yürüyen bir sanat eserine çevirmek amacıyla kot ceketlere işleme fikrini ortaya atan Gamze Hongur Altınok, bu projeyle hem unutulmaya yüz tutan kırk yama tekniğini canlandırmak hem de kadınlara istihdam sağlamak istiyor.

Kültür Sanat 31.10.2021, 09:37
Bu projeyle unutulmaya yüz tutan kırk yama tekniği sokaklarda yürüyecek

Türk el sanatlarını sokaklarda yürüyen bir sanat eserine çevirmek amacıyla kot ceketlere işleme fikrini ortaya atan Gamze Hongur Altınok, bu projeyle hem unutulmaya yüz tutan kırk yama tekniğini canlandırmak hem de kadınlara istihdam sağlamak istiyor.

İstanbul’da yaşayan Gamze Hongur Altınok, 24 yıl boyunca çalıştığı işinden ayrılarak tasarım işine girişti. Pandemi döneminde müzelere gidilememesi üzerine evde gördüğü kırk yama tekniğiyle işlenmiş yatak örtüsünden esinlenen Altınok, bir fikirle Eskişehir’e geldi. Unutulmaya yüz tutan Türk el sanatı kırk yamayı kot ceketlerin arkasına işleyerek sokaklarda yürüyen bir sergi oluşturmak amacıyla yola çıkan kadın girişimci Altınok, bu projeyle meslek edindirme kurslarında el emeğiyle işler yapan kadınlara da bir iş kolu olabilmeyi hedefliyor.

“Sanat şehirde, sanat caddelerde yürüyor”

Kot ceketlerin arkasına Türk el sanatı kırk yamayı işleme fikrinin nasıl geliştiğini anlatan Gazme Hongur Altınok, “Özel sektörde 24 yıl kadar çalıştım. Çok yeni işimden ayrılarak unutulan Türk el sanatı kırk yamayı yediden yetmişe giydirmek üzere bu ürünlerimi tasarladım. Pandemi döneminde evimde yatağımın üzerinde gördüğüm yatak örtüsü, anneannelerimizin el sanatı olan kırk yamayı yolda yürürken hayal ettim ve ‘sanat şehirde, sanat caddelerde yürüyor’ olarak projemi isimlendirdim” diye konuştu.

“Cumhuriyetimizin şehri olması, eski mimari yapısıyla Eskişehir adeta beni büyüledi”

Eskişehir’e daha önce birkaç kez geldiğini ve şehrin birçok yönüyle kendisini oldukça etkilediğini aktaran Altınok, projeyi buradaki meslek edindirme kurslarına katılan kadınlarla birlikte yapmaya karar verdi. Diğer ülkelerde makine kullanılarak yapılan bu tekniğin Türkiye’de üstün bir emek örneği olarak elle işlendiğini anlatan Altınok, “Cumhuriyetimizin şehri olması, eski mimari yapısıyla Eskişehir adeta beni büyüledi. Bu sebeple bu yolculuğumda Eskişehir’de kadın el emeği üzerine neler var, nasıl birlikte yol alabilirim diye bir aramaya geçtim. Meslek edindirme kursu kursiyerlerine ulaştım. Tek tek kendileriyle yolculuğumu paylaştım, hayat hikayelerimin parçası olmalarını istedim. Kadın el emeğiyle birlikte tasarlayarak uygulamaya geçirmelerini istedim. Bu koleksiyonuma ‘Esmehan’ ismini verdim. Esmehan’ı ileride Türkiye’de tüm illerimizde duyurduktan sonra diğer ülkelerde duyurmak üzere yolculuğa çıkıyorum. Günümüzde bu kursa katılan kursiyerler, el dikişi yöntemiyle bu ürünü tasarlayabilmektedir. Diğer ülkelerde el emeği olarak tasarlanmamaktadır” dedi.

“Kadınlarımızın el emeği çok kıymetlidir”

Kırk yama tekniğinin unutulmaya başladığını ve bunun üzerine eski ve yeniyi bir araya getirerek Esmehan koleksiyonunu oluşturduğunu kaydeden kadın girişimci, “Türkiye’de kırk yama sadece yatak örtüsü, sehpa, masa örtüsü olarak anneannelerimizden bizlere çeyiz olarak kalmıştır. Bunu yapan kursiyerlerimizin emeği oldukça büyüktür. Bir ceketimin tasarımı 15 gün ve 20 gün arasında sürmüştür. Kadınlarımızın el emeği çok kıymetlidir. Bu kıymetli el sanatımızı tekrar Türkiye’de canlandırmak istiyorum. Eski ve yeniyi bir araya getirerek bu yolculuğumda yatak ve sehpa örtüsü olarak gördüğümüz anneanne ve babaannelerimizin el sanatı olan kırk yamayı, yediden yetmiş yediye giydirmek üzere kot ceketin arkasına bir tablo ölçüsünde tasarladım” sözlerini kullandı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 10 14
9. İstanbulspor 10 13
10. Boluspor 10 12
11. Samsunspor 10 12
12. Bursaspor 9 11
13. Denizlispor 10 11
14. Menemenspor 10 11
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6