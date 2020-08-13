Bu okulda dünyanın 37 bölgesinden toprak numuneleri var

Kahramanmaraş’ta bir okulda dünyanın 37 ayrı bölgesinden toprak numuneleri bulunuyor. Türk-İslam beldelerinden getirilen topraklar okuldaki kavanozlarda muhafaza ediliyor.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Şehit Öğretmenler İlkokulu idareci ve öğretmenleri tarafından okulun birçok bölümüne tarihin izleri aşılandı. Okul bahçesindeki sadaka taşı, şehitlik ve kitaplık gibi bölümler öğrenciler için hazırlanırken, 37 Türk-İslam beldesinden getirtilen birbirinden farklı topraklar ise dikkat çekiyor. Okul Müdürü Erol Yorulmaz’ın odasındaki camekanın içinde muhafaza edilen toprakların üzerinde nereden geldiği de yazılıyor. Kendisi için topraklarda maneviyatın yüksek olduğunu ifade eden okul müdürü Erol Yorulmaz, hayat bilgisi derslerinde öğrencileri topraklarla buluşturup, o bölgelerin geçmişi hakkında bilgiler verileceğini söyledi.

Yorulmaz, “Türk-İslam coğrafyasının 37 noktasından getirttiğimiz şehitliklerden, Allah dostlarından ve cephelerden getirttiğimiz topraklar var. Öğrencilerimiz bu toprakları hayat bilgisi derslerinde gelip bu toprakların nerelerden toplandığını ve o beldede kimlerin olduğunu nasıl bir tarihi olduğunu anlatıyoruz. Burada Azerbaycan şehitliğinden, Hacı Bektaş’ı Veli, Orhun Kitabeleri, Mescid-i Aksa’dan ve Uhut’tan topraklarımız bulunuyor. Biz bu beldedeki dostlarımız ile irtibat kurduk ve çeşitli iletişim yollarıyla topraklarımızla buluştuk. Burada en uzak Orhan Kitabelerinden gelen toprak var yaklaşık 3 bin kilometreden geldi. Özellikle kutsal beldelerden gelen topraklar insanı farklı duygulara taşıyor. Okul bahçemizde sadaka taşı uygulaması, ilim çeşmesi ve kitaplığımız bulunuyor. Okul içinde Onikişubat, Dulkadiroğlu ve 15 Temmuz sokaklarımız bulunuyor. Bu sokaklarda tarihin izlerini öğrencilerimiz ile buluşturuyoruz” diye konuştu.