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Bu müzeye giren tarım ve hayvancılığın geçmişini yolculuk yapıyor

Afyonkarahisar’da, Avrupa Birliği projesi kapsamında köylerden ve beldelerden toplanan tarım ve nalbant malzemeleri ile kurulan Türkiye’nin ilk Tarım, Hayvancılık ve Nalbant Müzesi ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Kültür Sanat 20.11.2021, 11:41
Bu müzeye giren tarım ve hayvancılığın geçmişini yolculuk yapıyor

Afyonkarahisar’da, Avrupa Birliği projesi kapsamında köylerden ve beldelerden toplanan tarım ve nalbant malzemeleri ile kurulan Türkiye’nin ilk Tarım, Hayvancılık ve Nalbant Müzesi ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde, Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yürütülen ‘Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması’ isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında Türkiye’nin ilk Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi geçtiğimiz aylarda Afyonkarahisar’da açıldı. Müzede, eskiden kullanılan ancak tarım ve teknoloji ilişkisinin artmasıyla önemini yitirmiş olan kağnı, düven, kara saban, atkı, yaba, dirgen, tırpan, orak, üvendire, semer, heybe, manda derisinden özel olarak yapılmış demirci körüğü ile nallama öncesi öküzleri yatırdıktan sonra tespit etmeye yarayan tezgah, tırnak törpüsü, renet, mühre, demirci örsü, kerpeten, tokmak, nal çekici, sunturaç ile at, eşek ve öküz nalları gibi çeşitli nalbant malzemeleri sergileniyor. Ayrıca müzede yer alan malzemeleri bedelsiz olarak çiftçiler tarafından bağışlandığı öğrenildi.

“Nalbant müzesine 4 ay da yaklaşık 4 bin kişi ziyaret etti”

Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ali Ertürk, 2 yılda tamamlanması planlanan projenin pandemiden dolayı 3 yılda tamamlanabildiğini kaydetti. Afyonkarahisar Valiliği’nin imkanlarının yoğun olarak kullanıldığını belirten Ertürk, “Avrupa Birliği Projesi kapsamında gerçekleştirdik bu çalışmayı. Afyonkarahisar’ın ilçelerini köy köy belde belde dolaştık. Tek tek tespit ettik daha önceden nalbantlık yapmış tarım ve hayvancılıkla iştigal etmiş kişileri tek tek tespit edip ziyarette bulunduk. Kendilerinden ellerindeki malzemeyi bizimle paylaşmalarını istedik. Ve pek çok vatandaşımız bizi kırmadı. Ellerindeki malzemeleri müzemize bağışladılar. Burada en eski meteryal bir körük var. Yaklaşık 200 yıllık bildiğimiz kadarıyla şuan en eski meteryal o. Biz çünkü bu malzemeleri toplarken bize bu malzemeyi bağışlayan vatandaşlarla röportajlar yaptık. Bize bağışladığı malzemenin hikayesini dinledik. Hepsinin ayrı bir hikayesi var” diye konuştu.

Öte yandan, Ertürk müzenin açık kaldığı 4 ay içerisinde yaklaşık 4 bin tarafından ziyaret edildiğini de ifade ederek, müzede sergilenen eserlerin ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü de sözlerine ekledi.

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