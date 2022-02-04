Bu müzede ziyaretçiler 749 yıl öncesini görebiliyor

Sivas Gök Medrese’de Türkiye’de ilk kez bir müzede kullanılan Hololens teknolojisi sayesinde ziyaretçiler 749 yıl öncesine gidiyor.

26 yıl süren restorasyonun ardından kapılarını açan Sivas Gök Medrese, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Adını üzerindeki gök mavisi çinilerden alan, Sivas’ta “Mavi Medrese” sözleriyle de anılan 751 yıllık Gök Medrese, şimdilerde ise ziyaretçilerini bambaşka bir sürprizle karşılıyor. Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alan medresede Hololens teknolojisi hayata geçirildi. Ziyaretçiler adeta zaman yolculuğuna çıkarılarak 749 yıl öncesinde yaşanan birbirinden farklı tarihsel sürprizlerle karşılaşıyor. Hololens gözlüğü takan ziyaretçiler, çıkılan zaman yolculuğunda mescitte namaz kılan insanlar, derslikte ve yatakhanede öğrenci görüntüleri ile sergideki eserlerin zenginliğine şahit oluyor. Yabancı turistler de gözlüklerdeki yabancı dil seçeneği sayesinde rehbere ihtiyaç duymadan müze gezisini tamamlayabiliyorlar.