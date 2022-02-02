Bu kütüphane bir yıldır uyumuyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nin birinci yılını kütüphanedeki gençlerle birlikte kutladı.

Yıldırım Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali Yıldırım’ın iştirakiyle ilçe sakinlerinin hizmetine sunduğu Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, açıldığı 1 Şubat 2021’den bu yana 172 bin 590 gencin buluşma noktası oldu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geçtiğimiz 1 yıl boyunca 172 bin 590 genci ağırlayan Uyumayan Kütüphane’deki gençlerle bir araya gelerek 1’inci yıla özel hazırlanan organizasyonda buluştu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın misafirler ve müzisyenlerle birlikte kütüphane salonuna girmesiyle başlayan program hep beraber Uyumayan Kütüphane 1’inci yıl videosunun izlenmesi ile devam etti. Ardından okurlarla sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, gençlerden gelen soruları cevapladı. Program, Başkan Yılmaz’ın gençlere numara çekilişi ile kütüphaneyle alakalı sorular sormasıyla ve doğru cevap veren kişilerin hediyelendirilmesiyle sona erdi.

Yıldırım Belediyesi’nin, kolay lokasyonu, özel ikramları, zengin kitap çeşidi ve konforlu ortamı ile Bursa’nın dört bir yanından genci kucakladığı Uyumayan Kütüphane, misafirlerine ders çalışma, kitap okuma ve araştırma yapma imkânı sunarken yine bünyesinde verilen ücretsiz eğitimler ile de gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlanmasına katkı sağlıyor. Gençliğe yapılan hizmetlerin geleceğe yapılan yatırımlar olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Açıldığı günden bu yana Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’mize gençlerimizin yoğun teveccühü oldu. 365 gün 24 saat gençlerimize ders çalışma, araştırma imkânı ve kitap okuma hizmeti sunduğumuz Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’mizde, 1 Yılda 172 bin 590 gencimizi misafir ettik. İlçemizin büyük bir ihtiyacına cevap verdiğimiz kütüphanemizde aynı zamanda gençlerimizin bizlere olan taleplerini de dinleme imkânı buluyoruz. Bu kapsamda gelen yoğun talep üzerine 19 Mayıs’ta Yıldırım’ın ikinci büyük kütüphanesini de Yıldırımlı kitapseverlerin hizmetine açacağız. Hep birlikte ilçemiz adına önemli hizmetleri bir bir hayata geçireceğiz” dedi.