Bu kursta peçeteler sanat eserine dönüşüyor

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan dekoratif ahşap süsleme kursundan faydalanan kursiyerler, hünerli elleriyle peçeteleri âdetâ bir sanat eserine dönüştürüyor.

Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK kursları, vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan OSMEK, açtığı dekoratif ahşap süsleme kursuyla öğrencilere eskitme, çatlama, pasta rölyef, doku ve mum tekniklerini öğretiyor. Bunun yanı sıra kursiyerler, ahşap üzerine peçete dekupajı yaparak çeşitli tepsiler, seramikler, biblolar ve hediyelik eşyalar üretiyor.

Kursun bilhassa ev hanımları tarafından ilgi gördüğünü belirten eğitimci Nevin Yüksel, “Toplam 200 saatlik kursumuzda dönem boyunca farklı çalışmalara imza atıyoruz. Kursiyerlerimize ahşap boyamanın inceliklerini öğreterek, onları tekrar hayata kazandırıyoruz. Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz kursumuza olan talepler bizleri oldukça sevindiriyor. Burada herkesin farklı bir hikâyesi var. Hep birlikte el emeği göz nuru eserler ortaya çıkarıyoruz. Bütün kursiyerlerimi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Kursiyerlerden Aslı Yıldırım ise kursun kendisinde terapi olduğunu söyleyerek, “Ahşap kursu bana adeta ilaç gibi geldi. Bir şeyler üretmek beni inanılmaz mutlu etti. Burada hem meslek öğreniyor, hem de sosyalleşme imkânı buluyoruz. Eski eşyaları sanat eserine dönüştürüyoruz. Kursa anne kız geliyoruz. O, benim en büyük destekçim. İnşallah, birinin hayatına dokunabilirim. Arkadaşlık ortamımız ve derslerimiz çok keyifli. Kimse evde vaktini boş geçirmesin” diye konuştu.