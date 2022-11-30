Bu köyde hala ’kara saban’ kullanılıyor

Kahramanmaraş’ta daha fazla verim alındığı için ve arazi şartları nedeniyle hala geleneksel tarım aleti olan ’kara saban’ kullanılıyor.

Onikişubat ilçesi Sarıgüzel Mahallesi Uzunsırt bağlarında 60 yıldır çiftçilik yapan İsmail Yastı (70), bir çift öküzüyle tarla ve bahçeleri sürüyor.

Ata geleneği olan kara sabanlarla bağ tımarı yapmaya devam ettiğini söyleyen Yastı, "Sarıgüzel Mahallesi Uzunsırt bağlarında ata dede geleneği kara sabanlarla bağ tımarı yapmaya devam ediyorum. Burada üretim yaptığımız bağ ve bahçeler hep engebeli. Traktörlerin giremediği engebeli arazilerde kara saban kullanıyoruz" dedi.