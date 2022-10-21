Bu koleksiyona paha biçilemiyor

Malatya’da yaşayan 33 yaşındaki Akın Bilal Akkoç’un 16 yılda oluşturduğu 70’li ve 80’li yıllara ait binlerce plak ve film kasetlerinin bulunduğu koleksiyona paha biçilemiyor.

Battalgazi ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki eski plak ve film kaseti tutkunu Akın Bilal Akkoç’un 2006 yılından buyana büyük bir titizlikle oluşturduğu birbirinden kıymetli yaklaşık 10 bin eserden oluşan koleksiyonuna paha biçilemiyor. Aralarında Yeşilçam’ın en önemli sanatçıları Cüneyt Arkın, Kemal Sunal gibi onlarca sanatçının filmleri ile 70’li ile 80’li yıllara damgasını vurmuş bir çok ses sanatçısının kaset ve plaklarının bulunduğu koleksiyon görenleri adeta tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Eski plak ve film kasetlerine öteden beri özel bir merakının olduğunu kaydeden Akın Bilal Akkoç,” Yaklaşık 2006 yılından buyana film ve müzik koleksiyonu yapıyorum. Dört bin beş yüz adet kasetim, beş binin üzerinde çeşitli türlerden plaklarımın yanı sıra multimedya cihazlarım mevcut. Ayrıca bu eserlerin tamirlerini de kendimiz yapıyoruz. Pek artık tamirci bulunmadığında kendi çabalarımızla bu tür eserleri ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Yeni projemiz var bir kafe açarak bu eserleri sergilemeyi düşünüyoruz. Amacımız bu eserleri genç nesiller aktarmak bilmeyen görmeyen insanlarla buluşturmak” dedi.

Bir dönem yasaklı olan çok sayıda eserinde koleksiyonda bulunduğunu aktaran Akkoç, “Elimizde çok nadir bulunan 1978 yılında şehit edilen Belediye Başkanımız Hamit Fendoğlu’nun da bir plağı mevcut, çok nadir bulunan bir plak. Ayrıca bir dönemin yasaklı çok sayıda eserleri de koleksiyonumuzda bulunmakta. Bu özel merakım için ayrı bir ev tutmak zorunda kaldım. Normal bir eve sığacak eşyalar olmadığından kendime ayrı bir ortam oluşturdum yaklaşık 20 yıla yakın olan sevdamı sürdürüyorum” diye konuştu.