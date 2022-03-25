Bu kez türkülerini Koca Seyit ve Çanakkale Şehitleri için söylediler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin sesinin duyurulmasına verdikleri konserlerle destek veren Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği korosu bu kez Koca Seyit onbaşı ve Çanakkale şehitleri için türkülerini Havran’da seslendirdi.

Havran Belediyesi tarafında düzenlenen bir haftalık Kültür Sanat Mart 2022 Festivali çerçevesinde gönüllü yer alan koro üyelerine verdikleri anlamlı konserde Havran 8 Eylül Ortaokulu öğrencileri de destek verdi.

Çanakkale türkülerinden oluşan konserde öğrencilerle birlikte seslendirilen türkülere konseri dinleyenlerde eşlik etti.

Soğuk havaya rağmen ilgi gören konseri dinleyenler arasında Havran Kaymakamı Enver Özderin ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da yer aldı.

Konser sonrasında Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği üyelerine teşekkür eden Havran Kaymakamı Özderin, bu tür etkinliklerin devamını diledi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki kültür festivalinin son gününde Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği korosu üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Havran Belediyesi’nin kültürel ve sanatsal etkinlikleri vatandaşlarla buluşmaya devam ettirdiklerini kaydederek, 8 Eylül Ortaokulu öğrencilerimizin bugün Ayvalık’tan gelen halk müziği koromuz ile birlikte hazırladıkları program bizleri gerçekten çok mutlu etti” diyerek organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı ise Havran Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen programa dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bizim amacımız Türk Halk Müziği ezgilerini herkesin ayağına taşımak ve Anadolu’nun türkülerini başta gençlerimiz olmak üzere herkese sevdirebilmektir. Gençlerimize ve bizden sonraki nesillere de bu müziği tanıtabilmek için yaptığımız bu yöndeki çalışmalar sürecektir” diye konuştu.

Konser sonunda Havran Kaymakamı Enver Özderin, Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı’ya katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.