'Bu karedekilerden yalnız ben hayattayım'

Kökçü, konservatuvar yıllarından kalan pozlarıyla sevenlerini yıllar öncesine götürdü.

Ayşe Kökçü, 1978 yılına ait olan bu kareyi arkadaşlarıyla birlikte Kumburgaz Sahili'nde çekildiklerini belirtti.

"BU KAREDEN YALNIZ BEN HAYATTAYIM"

65 yaşındaki oyuncu, bu fotoğrafının da konservatuvar yıllarına ait olduğunu ifade etti.



Kökçü, gönderisine, "Bu kareden yalnız ben hayattayım. Serhat, Neşe, Ergün... Nur içinde uyuyun. Ne erken veda ettiniz..." notunu düştü.