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'Bu karedekilerden yalnız ben hayattayım'
Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü, paylaşımlarıyla takipçilerine adeta nostaljik bir yolculuk yaptırdı. Kökçü, yıllar önce arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafını, "Bu kareden yalnız ben hayattayım" notuyla yayınladı.
Kültür Sanat 05.02.2021, 14:00 05.02.2021, 14:13
2009
Kökçü, konservatuvar yıllarından kalan pozlarıyla sevenlerini yıllar öncesine götürdü.
Ayşe Kökçü, 1978 yılına ait olan bu kareyi arkadaşlarıyla birlikte Kumburgaz Sahili'nde çekildiklerini belirtti.
"BU KAREDEN YALNIZ BEN HAYATTAYIM"
65 yaşındaki oyuncu, bu fotoğrafının da konservatuvar yıllarına ait olduğunu ifade etti.
Kökçü, gönderisine, "Bu kareden yalnız ben hayattayım. Serhat, Neşe, Ergün... Nur içinde uyuyun. Ne erken veda ettiniz..." notunu düştü.