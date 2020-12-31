Bu gece TV Programlarında neler var?

İnternet habere göre, Yılbaşı gecesi ATV ekranlarında 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması yer alacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumunu yaptığı programa Burak Kut, Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu konuk olacak.

Kanal D ekranlarında bu gece Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı yer alacak. Sunumunu Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı programa birçok isim konuk olacak.

Bu gece Star TV'de İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programı yayınlanacak. Programa Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk olacak.

Bu akşam Show TV ekranlarında Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümü olacak. Programa Yeşim Salkım'dan İsmail Demirci'ye birçok isim konu oluyor.

Her yıl Yılbaşı gecesi ekranlara gelen O Ses Türkiye bu yık da ekranlarda. Programda Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat gibi birçok ünlü isim yer alıyor.

Fox TV'de bu akşam Şahane Hayatlar programı ilk kez yayınlanacak.