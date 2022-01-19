Bu eğitimin 40 yıl hatrı var: Sultangazi Kahve Atölyesi

Sultangazili kadınlar, kahve pişirme “sanatı”nın inceliklerini uygulayarak öğrendi. Sultangazi Belediyesi’nin SU-MEKAN’da (Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi) düzenlediği “Kahve Atölyesi”, katılımcılarına keyifli bir deneyim sundu.

Bugüne kadar birçok sevilen programı Sultangazililerle buluşturan Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu, bu kez lezzet sanatına odaklanan bir etkinliğe sahne oldu. Yetkili barista ve kahve kavurma eğitmeni Tuğba Munzur’un yönettiği Kahve Workshop ile hanımlar, Türk kahvesi hazırlamanın inceliklerini uygulayarak öğrendi.

Kahvenin serüveni

İki bölümden oluşan atölyenin birinci kısmında, hanımlara kahve içeceğinin doğuşundan günümüze geçirdiği serüven anlatıldı. Kahvenin Etiyopya’da (Habeşistan) bir çobanın keşfiyle başlayan ve Yemen’deki geniş kahve tarlalarına, oradan da Osmanlı’ya, hatta Kanuni Sultan Süleyman’ın sofrasına ve nihayet Avrupa’ya uzanan öyküsünü hanımlar ilgiyle dinledi.

Türk kahvesi pişirmenin püf noktaları

Atölyenin ikinci kısmında tezgâhların başına geçildi. Türk kahvesini pişirirken kullanılması gereken cezve türünden kahvenin yanmaması için dikkat edilmesi gerekenlere kadar birçok detay ele alındı. Hanımlar, eğitmenin yönergelerini adım adım, dikkatle uyguladılar. Eğitimin sonundaysa, hazırladıkları lezzetli kahveleri birlikte içtiler ve sonuçtan çok memnun kaldılar. Ayrıca Sultangazi Belediyesi, eğitime katılan tüm kadınlara, paketlerde Türk kahvesi hediye etti. Eğitimden çok memnun kaldıklarını ve hediyelerden dolayı da mutlu olduklarını belirten hanımlar Sultangazi Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Sezon kapsamında daha önce bir Çikolata Atölyesi de düzenlemiş ve yine büyük beğeniyle karşılanmıştı. Sultangazi Belediyesi, çok sevilen lezzet atölyelerine yenilerini eklemeye devam edecek.