Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu

11 Kasım Cuma günü vizyonunun öne çıkanları;

Marvel evreninin yeni filmi olan Black Panther: Yaşasın Wakanda (Black Panther: Wakanda Forever), Kral T'Challa'nın ölümünün ardından uluslarını, onlara müdahale etmek isteyen dünya güçlerinden korumak için savaşmaya hazırlanan kahramanlarımızın macera dolu hikayesini işliyor. Wakanda halkı, hayatlarının bir sonraki bölümünü kucaklamak için çabalarken kahramanlarımız, Wakanda krallığı için yeni bir yol çiziyorlar.

Anibera’nın yapımcılığını yaptığı bir animasyon olan Niloya, en yakın arkadaşları ile her zaman bir süper kahraman gibi olmaya özenen küçük Niloya’nın hikayesini anlatıyor. Sık sık en sevdikleri oyun olan süper kahramancılık oynayan Niloya ve arkadaşları, kendilerine kostümler yapıp köyde koşuşturuyorlar. Gördükleri her şeye karşı bir kahraman gözüyle bakarak, kimi zaman bir hayvanı, kimi zaman da ailelerini kurtarmaya çalışıyorlar.

Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Merve Dizdar’ın başrollerde olduğu yerli komedi filmi olan Tamirhane,yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşi Yılmaz ve Müjdat’ın başından geçenleri konu ediniyor. Manevi babalarından miras kalan tamirhanede çalışan ikili, yanlışlıkla bir ihtiyarın ölümüne sebep oluyorlar. Cesedi yakıt tankında saklarlarken, cesedin bulunduğu yakıt tankından alınan tinerle boyadıkları arabaların, muhteşem gözükmeye başladığını fark ediyorlar.

İlker Ayrık’ın hem yönetmenliğini yaptığı hem de başrolünde oynadığı Müstakbel Damat, Kıbrıslı bir ailenin kızını istemek için İstanbul’dan yola çıkan bir damat adayının hikayesini anlatıyor.Huzur dolu ada hayatını bir anda alt üst eden damat, Kıbrıs’ta son derece sakin bir hayatı olan ailenin başına gelmeyen şey bırakmıyor. 104 dakikalık bu yerli komedi filminin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar ve Hande Soralda bulunuyor.

Yabancı bir animasyon filmi olan Karlar Kraliçesi ve Prenses (The SnowQueen& The Princess), sessiz sakin bir kasabada hayatını devam ettiren Gerda ile Kai'nin, herkesin dondurulmasına sebep olan bir olaya çözüm bulmak için çıktıkları serüveni konu ediniyor. Yönetmenliğini Andrey Korenkov ve Aleksey Tsitsilin’in birlikte yaptığı animasyon, sinemaseverlere fantastik bir dünyanın kapılarını aralıyor.