Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu

bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Aksiyondan komediye, dramdan animasyona, korkudan maceraya önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Çakallarla Dans 6, Yunus Çocuk (Dolphin Boy), Vahşi Gece (Violent Night), Panda ve Sevimli Canavarlar (Pandy), Decibel, Buğday Tanesi, Resmi Yarışma (Official Competition), Necronomicon Kara Büyüsü ve Acil Durumda Jane'i Ara (Call Jane) filmlerinin vizyona gireceği belirtildi.

Sinema tutkunları tarafından çok sevilen komedi film serisi Çakallarla Dans’ın yeni filmi Çakallarla Dans 6, klasik ekibimizin özel bir görev için yurt dışına çıkmasını anlatıyor. İlk başta Yunanistan’ın gözde turizm yerlerinde gezen çakallar ekibi, daha sonra mafyayı da peşlerine takıyor. Ünlü oyuncular olan Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve Timur Acar’ı tekrardan sinema perdesine taşıyan filmin yönetmen koltuğunda ise Murat Şeker oturuyor.

Animasyon severleri ekrana kilitleyecek Yunus Çocuk (Dolphin Boy), okyanus altında balıklarla büyüyen bir çocuğun hikayesini işliyor. Anne yunus Nana tarafından bulunan Yunus Çocuk, kendisinin insan olduğunu fark edince gerçeğin peşine düşüyor. Okyanusun derinliklerinde yaşayan ve kahramanımızı istemeyen ahtapot ise onu balık olmadığı için karaya sürgüne göndermeye karar veriyor. Tek bildiği şey bir uçak enkazının olduğu yerde bulduğu kolye ve kolyenin üzerinde resmini gördüğü kadın olan Yunus Çocuk, ailesini bulmak için zorlu bir maceraya atılıyor.

Yönetmenliğini Tommy Wirkola’nın yaptığı heyecan dolu aksiyon filmi Vahşi Gece (Violent Night), bir grup paralı askerin Noel akşamı zengin bir ailenin evine girmesini anlatıyor. İçerideki herkesi rehin alan ekip bir sürpriz ile karşılaşıyor. Noel Baba kılığına girmiş olan bir dövüşçü onlara neden bir aziz olmadığını gösteriyor.

Bu cuma vizyona girecek ikinci animasyon filmi olan Panda ve Sevimli Canavarlar (Pandy), aile dostu sevimli bir pandanın uzaylılarla olan mücadelesini işliyor. Filmde süper güçlere sahip bir madalyon kötü uzaylıların eline geçiyor. Kahramanımız panda ve süper arkadaşları ise dünyanın tehlikeye girmemesi için uzaylıların diyarına gidip madalyonu geri almaya çalışıyor. Amerikalı ünlü çizgi roman yazarı Stan Lee’nin lisanslı karakterlerini içeren film, izleyicileri aksiyon ve komedi dolu bir maceraya sürüklüyor.

Doğan Ümit Karaca’nın yönetmenliğini yaptığı yerli dram filmi Buğday Tanesi, Milletvekili Serkan Bayram'ın hikâyesinden esinlenerek engelli bir bireyin mücadelesini anlatıyor. 120 dakikalık serüvenin oyuncu kadrosunda ise Yeliz Akkaya, Kutsi ve Deniz Arna bulunuyor.