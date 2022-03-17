Bu belgesel 100 yıl önceki dekorlarla hazırlanıyor

Eskişehir’de çekilen ve Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Killigil ile Necmettin Erbakan’ın hayatlarının canlandırıldığı Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları isimli belgesel, 100 yıl önceki dekorlarla izleyici için hazırlanıyor.

Eskişehir il merkezinin yanı sıra bazı ilçelerinde de çekimleri devam eden belgesel için birbirinden farklı çok sayıda dekor hazırlanıyor. 1890 ile 1970 yılları arasını anlatan belgeselin dekorları için 80 kişilik set ekibi ter döküyor. Eskişehir’in çeşitli yerlerinde 1890 ile 1970 dönemlerine ait fabrika, cezaevi, bakanlar kurulu, Cumhurbaşkanlığı toplantı odaları, Bulgaristan Parlamento binası ve savaş sahneleri için platolar kuruldu. Savaş sahnelerinde figüranlar ile birlikte 350 kişilik ekibin görev aldığı çekimlerde, obje kapama yöntemi kullanılarak çevre döneme göre hazırlanıyor.

Nuri Killigil’in fabrika sahnesi çekildi

Çekimlerinin normal şartlarda 2 Nisan’a kadar tamamlanması beklenen Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları için yoğun mesai devam ederken birçok sahne şimdiden tamamlandı. 1949 yılında Nuri Killigil’in silah fabrikasında meydana gelen patlamanın canlandırıldığı sahnede günümüzde de sıkça gündeme gelen cenaze ele alındı. Patlama sonrası vücudundan kalan parçaların küçük bir kutu içinde defnedildiği bilinen Killigil’in sahnesi, zamana uygun şekilde hazırlıklarla çekildi.

Necmettin Erbakan’ın gençliğinin çekimleri yapıldı

Ülkemizin kalkınması ömürlerini adamalarıyla bir döneme damga vurmuş olan 5 ismin tanıtıldığı belgeselde, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Killigil ve Necmettin Erbakan’ın hayatları canlandırılıyor. Eskişehir’de hazırlanan uygun platolarla, Necmettin Erbakan’ın gençlik dönemlerine ait sahneler de çekildi.

Projenin yönetmeliğini ‘Musallat’ ve ‘Siccim’ serilerinin yönetmeni Alper Mestçi, görüntü yönetmenliğini Ufuk Dinç, Genel Sanat yönetmenliğini Koray Fındıkoğlu, yapımcılığını ise ‘Dilberay’ ve ‘Mahlûkat’ filmlerinin yapımcılığını da yapan Aytaç Medya üstlendi. Dokuz bölümden oluşacak ve TRT Belgesel kanalında yayınlanacağı belirtilen Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları adlı belgesel dizinin senaristliğini Onur Ataç, proje tasarımını hikâye ve idari yapımcılığını Edis Kentkuran üstlendi.