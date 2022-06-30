BSH’nin ‘Sürdürülebilirlik Evde Başlar’ podcast serisi yayında

BSH Ev Aletleri, ‘Sürdürülebilirlik Evde Başlar’ adlı yeni podcast serisi ile sürdürülebilirlik odağındaki çalışmalarını mercek altına alıyor. Şirketin Türkiye’deki ilk podcast serisi olacak program; her bölümünde yeni bir konu başlığında o konunun ilgili uzman yöneticisini ağırlıyor.

Avrupa’nın ve dünyanın sayılı beyaz eşya üreticilerinden biri olan BSH’nin tüm faaliyetlerinin temelinde sürdürülebilir yaşam vizyonu bulunuyor. Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla üretim yapan ve geleceği şekillendiren teknolojileri üreten şirket, bir yandan teknolojisini sürdürülebilir değerler üretmek üzere sürekli geliştirirken bir yandan da döngüsel ekonomi alanında öncü çalışmalara imza atıyor. Aynı zamanda tüketicilerin bu konudaki farkındalıklarını artırmayı ve tüm paydaşlarının bu alanda yeni yetkinlikler kazanmalarını sağlamayı stratejik öncelikleri arasında görüyor.

Bu kapsamda BSH olarak Türkiye’de ilk kez bir podcast serisi başlatıldı. ‘Sürdürülebilirlik Evde Başlar’ isimli podcast serisi, Dr. Sertaç Doğanay moderatörlüğünde şirketin çeşitli alanlarında uzman isimlerin konuk katılımcı olarak yer aldığı sohbetler dizisi olarak sunuluyor. Yayında sürdürülebilir çözümler, yeni nesil dijital teknolojiler, tüketici deneyim yolculuğu, mevcut ve gelecek tüketim alışkanlıkları, değişim yönetimi gibi kritik konulara ışık tutuluyor. Bu serinin sürdürülebilirlik odağında yalnızca profesyonel dinleyiciler için değil, öğrenciler hatta sürdürülebilirlikle ilgilenen herkes için değerli bir kaynak olması hedefleniyor. Sürdürülebilirlik stratejisinde, etki alanlarında ve değişimde bire bir rol oynayan tüm uzmanların deneyimleri aktarılacak.

Bu kapsamda serinin ilk konuğu BSH REM CEO’su Rudolf Klötscher oldu. Klötscher, 130 ülkeden sorumlu olarak deneyimlerini, şirketin sürdürülebilirlik stratejisini ve sosyal etkilerini paylaştı. BSH ‘Sürdürülebilirlik Evde Başlar’ podcast serisinin ikinci konuğu ise BSH Türkiye CTO/COO’su Hakan Mandalı oldu. Temmuzda yayınlanacak bölümde dijital dönüşüm programları, akıllı fabrikalar, yapay zekâ, algoritma, otomasyon ve robotik teknolojileri, dijital yetkinliklerin öğrenilmesi, girişimler ve kurumsal şirketler arasındaki ilişkinin geliştirilmesi ve tüm bunların ekosisteme hizmet etmesini sağlamanın yollarına dair keyifli bir sohbet izleyiciyle buluşacak. ‘Sürdürülebilirlik Evde Başlar’ podcast serisine şirketin YouTube, Apple Music ve Spotify üzerindeki resmi kanallarından ulaşmak mümkün.