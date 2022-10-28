Broadway, United Solo Tiyatro Festivali'ndeki ilk kez bir Türk sanatçının oyunu sahneleniyor.

Fadik Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı, dünya prömiyerini Los Angeles’ta yapan MUSE 90401 “BİR ESİN PERİSİ”, 30 Ekim akşamı, dünyanın en büyük tek kişilik oyunlar festivali 'United Solo Tiyatro Festivali, New york’ta seyirci ile buluşacak.

2021 yılında Boulder Festivali’nden “En İyi Yapım” ödülü ile dönen MUSE 90401 “BİR ESİN PERİSİ”, İngiltere, Danimarka, Los Angeles ve Avustralya’nın ardından bu kez Broadway’de izleyici karşısına çıkacak. New York 42.Cadde Broadway’de dünyaca ünlü pek çok sanatçının sahne aldığı The Row Theater’da dünyanın en büyük tek kişilik oyunlar festivali olarak anılan ve bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen 'United Solo Performans Festivali”nde ilk kez bir Türk sanatçının oyunu sahnelenecek.

Fadik Sevin Atasoy, İngilizce oynayacağı MUSE 90401 “Bir Esin Perisi” ile sanatseverler, tiyatro eleştirmenleri ve Amerikan basınının karşısına çıkacak. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile dünya festivallerinde sahnelenen MUSE 90401 “Bir Esin Perisi”, Altın Küre Ödülleri Başkanı Aida Takla tarafından “dahiyane bir oyun” olarak övgüye layık görülmüştü.