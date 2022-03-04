'Broadway Hikayeleri' Müze Evliyagil'de

Caz müzik, Afrika’dan göç eden siyahilerin müziği ile Broadway sahnelerinin popüler şarkılarının bütünleşmiş olduğu bir türdür. Bu açıdan caz müzik içinde doğaçlama unsuru olduğu gibi pek çok hikayeyi de barındırmıştır. Şenay Ocak’ın nostaljik ve romantik yorumuyla bu hikayeleri dinleyerek doğaçlamayla dolu müziklerin zamanda yolculuğuna katılmaya hazır mısınız?

Müze Evliyagil, ‘’Şenay Ocak Duo ile Broadway Hikayeleri’’ caz konserine ev sahipliği yapacak. 4 Mart Cuma günü saat 20.00’de gerçekleşecek olan konserde vokalde Şenay Ocak, piyanoda Uğurcan Özeroğlu yer alacak.