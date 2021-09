Breaking’in ABC’si RedBull TV’de

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK), breaking Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları’nın programına dahil edildiğini duyurdu. Bu karar birçok dansçı tarafından sevinçle karşılandı. Sokak dansı olarak değerlendirilen breaking çok yakından inceleyen ‘ABC of Breaking’ RedBull TV’de yayınlandı.

2020 yılının son günlerinde dans dünyasında büyük sevinçle karşılanan bir gelişme yaşandı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK), breaking’in Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları’nın programına dahil edildiğini duyurdu. Breaking Türkiye de dahil olmak üzere tüm gençlerin ilgi odağında. Breaking’in prestijli bir branş olarak değerlendirildiği tek alan Olimpiyatlarla sınırlı da değil. Dünyanın en geniş katılımlı teke tek breaking yarışmalarından biri olan Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30’u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. Bu sayede her yıl en yetenekli breaking dansçıları yeteneklerini dünyaya gösterme şansı elde ediyor. Yarışmada daha önce dans eden yıldız isimlerden Ronnie’nin gözünden; breaking’in öyküsünü detaylıca ‘ABC of Breaking’ (Breaking’in ABC’si) isimli belgeselde aktarılıyor.

Verilen bilgiye göre, Red Bull TV’de yayınlanan belgesel, dans figürlerinin kökeni, başlıca isimler ve bu dansa ait her şeyi konu alıyor. Türkçe altyazılı olarak yayınlanan belgesel redbull.com/tr-tr/episodes/breaking-abcadresinde. Breaking’e dair daha fazla içerik ise Redbull.com /BC One adresinde.

Türkiye finali 3 Ekim’de İzmir’de

Her yıl dünyanın önemli B-Boy ve B-Girl’lerini belirleyen breaking yarışması Red Bull BC One, Türkiye Finali’ni bu yıl İzmir’e taşıyor. Türkiye’nin her noktasından yeteneğine güvenen katılımcıların performans göstereceği elemeler 2 Ekim’de, elemeleri atlayan adaylar için final karşılaşması ise 3 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Yarışmanın Türkiye Finali Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye’nin en iyi B-Boy ve B-Girl’ünü, daha önce yarışmanın dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie, Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan belirleyecek.

Büyük final kasımda Polonya’da

Yarışma, 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Bu yıl İzmir’de düzenlenecek Red Bull BC OneCypher’ın Türkiye ayağının ardından dünya finali kasım ayında Polonya’da gerçekleşecek. Her ülkenin finalisti, dünya finalinde ‘en iyi’ olabilmek için yarışacak.