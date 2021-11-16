Breakdans Dünya Finali’nin kazananları B-Girl Logistx ve B-Boy Amir

Red Bull BC One breakdans (breaking) yarışması Dünya Finali 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde Polonya’nın Gdansk kentinde gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından gelen 32 dansçının hünerlerini gösterdiği yarışmada birinciliği B-Girl’lerde Logistx, B-Boylar’da ise Amir aldı.

2004 yılından beri 30’u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One, bu yıl ilk kez kadınlar ve erkeklerde yarışmacı sayısı eşit olarak, en başarılı 16 B-Girl ve 16 B-Boy’u kıyasıya bir mücadele için bir araya getirdi. Türk dansçılar Jemrai ve Jester’in da aralarında bulunduğu, farklı ülkelerden gelen break dansçılar, finalistler arasına girmek için mücadele etti. Finalde özel davetli 24 dansçıyla birlikte elemeleri başarıyla geçen 8 dansçıdan oluşan toplam 32 break dansçı sahnede yer aldı. 6 Kasım akşamı Polonya Gdansk’taki ERGO Arena’da 2021 Red Bull BC One Dünya birincilerini belirlemek için düzenlenen yarışmanın kazananları ABD’li B-Girl Logistx ve Kazakistan’lı B-Boy Amir oldu. Her yıl dünyanın en iyi break dansçılarını belirlemek için düzenlenen yarışmanın dünya finalinin tekrarına Red Bull TV, Red Bull BC One YouTube ve Facebook kanallarından ulaşabildiği açıklandı.

Yarışma tarihinin en genç kazananı

İki yıl boyunca üst üste birinci olan Rus B-Girl Kastet’i tahtından indiren, Red Bull BC One All Star olan B-Girl Logistx Logan Edra, finalde Rus B-Girl Vavi ile karşılaştı. B-Girl Vavi’yi mağlup ederek yarışmanın birinciliğini elde eden Logistx, aynı zamanda yarışma tarihinin en genç kazananı oldu. B-Girl Logistx “BC One Dünya Finalini kazanmayı birçok kez hayal ettim ve şimdi bu hayalimi yaşıyorum. Bana bu hayali gerçek kılacak gücü veren herkese teşekkür ederim” dedi.

B-Boyların nefes kesen final karşılaşmalarında ise B-Boy Amir, farklı stiliyle tanınan Kanadalı B-boy Phil Wizard’a karşı üstünlük sağladı. Yarışmanın Dünya Finalini kazanan ilk Kazakistanlı break dansçı olan B-Boy Amir duygularını “ Gücü tüm vücudumda ve beynimde hissediyorum. Bu gücü burada, bu sahnede, binlerce break dans tutkununun önünde de gösterebilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum” şeklinde ifade etti.