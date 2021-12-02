Bozlak ustası Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı

Kırşehir’de, 3 Aralık 1984 tarihinde hayatını kaybeden bozlak ustası Muharrem Ertaş için anma töreni düzenlendi.

Bağbaşı Mezarlığında düzenlenen törene; Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, İl Kültür Turizm Müdürü Halil Çalışır ve Muharrem Ertaş’ın akrabaları katıldı. Yapılan duanın ardından konuşan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, abdal geleneğinden gelen insanların konuşmalarıyla güldürürken aynı zamanda düşündürdüklerini de söyledi. Ekicioğlu, "Bu topraklarda sığınmalarını önemli görüyor ve kültürün de yaşatılması gerektiğini gerekli görüyorum. Onlar insanları kırmazlardı. Öyle espri yaparlardı ki, insanları hem güldürür hem de düşündürürlerdi" dedi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ise, "Sanatçısına sahip çıkan toplumlar her zaman büyük olmuştur. Toplumun manevi değerlerinden birisi kültür ve sanattır. Dolayısıyla Anadolu kültürlerinin temsilcisi olan ozanlarımızı korumamız kollamamız onlara hak ettikleri değeri vermemiz gerekiyor. Dünyadan manevi aleme intikal etmiş büyük ozanlarımızı da rahmetle minnetle anmamız gelecek nesillere onları tanımamız gerekiyor” diye konuştu. Muharrem Ertaş’ın mezarı başında yapılan duanın ardından Bağbaşı Mahallesinde yer alan ve hayatını kaybettiği evinin önüne geçen şehir protokolü, Ertaş için evinin avlusuna karanfil bıraktı. Anma programı kapsamında Kırşehir’de Gülşen Kutlu, Ertaş Kardeşler ve Belediye Türk Halk Müziği Korosu sahne alacak.