Bozkırdan Karadeniz kıyılarına şüheda torunlarından iade-i ziyaret

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Zafer Yolculuğu’ndaki İstiklal Bayrağı, Polatlı Belediyesi tarafından Milli Mücadele’ye büyük katkıda bulunan İnebolu’ya teslim edildi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde düzenlenen 9 Haziran Şeref ve Kahramanlık Günü töreninde Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay iki kent arasında kardeşlik protokolüne imza attı. Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Polatlı Belediyesi tarafından ’Zafer Yolculuğu’na çıkartılan İstiklal Bayrağı, kardeşlik protokolü imza töreninin ardından Başkan Yıldızkaya tarafından İnebolu Belediyesi’ne teslim edildi. Tarihi Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Kastamonu Valisi Avni Çakır, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Polatlı Belediye Meclis üyeleri ve İnebolulu vatandaşlar katıldı.

“Bu şehirlerin evlatları kahraman ecdadın evlatlarıdır”

9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü töreninde konuşan Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, “Polatlı, İnebolu ve Dumlupınar kurtuluş mücadelemizde tarihi rol oynadılar, büyük görevler ifa ettiler. İsimlerimizin önünde kahraman, şanlı ve gazi yazmasa da tarih şahit ki bu şehirler kahraman şehirlerdir. Bu şehirlerin evlatları kahramanların evlatlarıdır. Bu yıl büyük Türk zaferi Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümü. Biz de bu kapsamda birbirinden farklı programlar icra ederek tarihi zaferimizi kutluyoruz. İstiklal Bayrağı projemizi 12 Mart tarihinde büyük Atatürk’ün manevi huzurundan teslim aldık. Milli Mücadelemize ev sahipliği yapmış ilçelerimizi, beldelerimizi ziyaret ediyoruz. Milli ruhu, heyecanı güçlendirmek, çocuklarımıza, gençlerimize bu destanların nasıl yazıldığını daha iyi anlatmak için böyle bir proje gerçekleştirdik. Bugün de aranızdayız, sizinle birlikteyiz. Bundan sonraki süreçte de İnebolu’yla, Dumlupınar’la diğer il ve ilçelerimizle daha sıkı ilişkilerle bu tarihi görevi yerine getirmek istiyoruz. Tekrar 9 Haziran Şeref ve Kahramanlık Gününüzü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

İnebolu’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilen ’Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’nde ve İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlama törenlerinde yerini alan İstiklal Bayrağı, Milli Mücadele’nin gerçekleştiği rota üzerinde yolculuğuna devam edecek. ‘Aşkın zaferi Türk’ün mührü Sakarya’ sloganıyla Polatlı Belediyesi tarafından Zafer Yolculuğu’na çıkartılan İstiklal Bayrağı, 22 Ağustos’ta bisiklet grupları tarafından Türk’ün makus talihinin yenildiği Duatepe’ye getirilecek. İstiklal Bayrağı, Polatlı Duatepe’de düzenlenecek törenin ardından 2022 yılı içerisinde gönüllü bisiklet grupları eşliğinde Afyon Batı Cephesi Karargahı, Karacahisar, Şuhut, Dumlupınar, Uşak ve İzmir rotasında milli mücadele yolculuğunu sürdürecek.