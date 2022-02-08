Bosna’da ‘Bursa’ rüzgârı

Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’nın bütün dünyada tanıtımı için çalışmalarına hız verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti çerçevesinde tanıtım yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleştirilen Bursa tanıtım gününde konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü, Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinatörü Fethullah Bingül, Türkiye olarak Balkan ülkeleriyle ortak bir tarihi, coğrafyayı ve kaderi paylaştıklarını söyledi. Bingül, Bursa ve Bosna’daki farklı etkinliklerle iki ülke arasındaki kardeşliğin pekiştirildiğine dikkat çekti.

Bursa’da yıl boyunca yapılacak Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine ilişkin bilgi de veren Bingül, “2022, tüm gönül coğrafyamız ve şehrimiz için önem arz eden etkinliklerin Bursa’da kutlandığı bir yıl olacak. Bosnalı kardeşlerimizi Bursamıza bekliyoruz” dedi.

“2022 Bursa’nın yılı olacak”

Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hacıbayriç de Bursa’nın çok özel ve ruhaniyetli bir şehir olduğunu söyledi. Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı kutlayan Hacıbayriç, iki ülke arasındaki tarihsel derinliğe dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ise iki ülke arasında tarihten gelen önemli bir kültür birikimi olduğunu ifade ederek, Bursa heyetini Saraybosna’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Girgin, 38. Uluslararası Saraybosna Kış Festivali ile birlikte 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın tanıtımının Saraybosna’da yapılmasını da ayrıca anlamlı bulduğunu ifade etti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da Türk Dünyası Kültür Başkentleri ve Avrupa Başkentleri arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla son yıllarda büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını bugüne kadar Türk devletlerinin kültürel ve tarihi değeri en yüksek şehirlerin taşımasına vesile olduklarını kaydeden Kaseinov, tarihi zenginlikleri içinde barındıran Bursa’nın bu unvanı hak ettiğini söyledi.

38.Uluslararası Saraybosna Kış Festivali Koordinatörü İbrahim Spahic’in de katıldığı etkinlikte ayrıca ‘Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ temalı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikte her iki kentin turizm profesyonelleri B2B görüşmeleriyle iki ülke arasındaki turizm potansiyelini değerlendirdi.