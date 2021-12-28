Börü 2039 Ne Zaman Yayınlanacak?

BÖRÜ 2039 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İlk fragmanı 17 Ocak 2021'de duyurulan Blu TV yapımı Börü 2039 28 Aralık'ta yayın hayatına başlayacak. Yönetmenliğini Ahmet Atalay'ın yapacağı Börü 2039 ilk bölümü, 28 Aralık Salı akşamı saat 20.39'ta başlayacak.

BÖRÜ KONUSU NEDİR?

Türkiye'de ve dünyada bir dizi siyasi ve toplumsal olayların ardından yaşananları anlatacak olan Börü 2039, dünyanın kaosa sürüklendiği bir dönemde Türkiye'ye odaklanıyor. Tehlikeli teknolojilerin döndüğü yeni bir dünyada savaşları ve güvenlik güçlerini odağına alacak olan Börü 2039 aynı zamanda bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyor.

BÖRÜ DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Murat Akın: Kemal Boratav karakteri

Emir Benderlioğlu: Turan Kara

Cansel Elçin

Doğan Bayraktar

Ahmet Pınar: Barbaros Çepni

Ozan Ağaç: Baran Harput