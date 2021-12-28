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Börü 2039 Ne Zaman Yayınlanacak?
Börü 2039 1. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Uzun süredir merakla beklenen yerli dizi Börü 2039 ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 25 sene sonrasındaki dünyayı ve Türkiye’yi anlatan bilim-kurgu dizisi Börü, ilginç konusuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Peki Börü 2039 ne zaman yayınlanacak?
Kültür Sanat 28.12.2021, 16:34 28.12.2021, 16:48
BÖRÜ 2039 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İlk fragmanı 17 Ocak 2021'de duyurulan Blu TV yapımı Börü 2039 28 Aralık'ta yayın hayatına başlayacak. Yönetmenliğini Ahmet Atalay'ın yapacağı Börü 2039 ilk bölümü, 28 Aralık Salı akşamı saat 20.39'ta başlayacak.
BÖRÜ KONUSU NEDİR?
Türkiye'de ve dünyada bir dizi siyasi ve toplumsal olayların ardından yaşananları anlatacak olan Börü 2039, dünyanın kaosa sürüklendiği bir dönemde Türkiye'ye odaklanıyor. Tehlikeli teknolojilerin döndüğü yeni bir dünyada savaşları ve güvenlik güçlerini odağına alacak olan Börü 2039 aynı zamanda bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyor.
BÖRÜ DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?
- Murat Akın: Kemal Boratav karakteri
- Emir Benderlioğlu: Turan Kara
- Cansel Elçin
- Doğan Bayraktar
- Ahmet Pınar: Barbaros Çepni
- Ozan Ağaç: Baran Harput
- Deniz Uğur
- Tuğba Sunguroğlu
- Fatih Çetintaş: Batuhan Demir
- Cenay Türksever
- Tuğçe Açıkgöz: Ece Kara