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Bodrum’da deve güreşlerine yoğun ilgi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen “Deve Güreşi Festivali”ne 150 deve katıldı. Güreşlerde zaman zaman heyecanlı anlar yaşandı.

Kültür Sanat 08.01.2022, 15:45
Bodrum’da deve güreşlerine yoğun ilgi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen “Deve Güreşi Festivali”ne 150 deve katıldı. Güreşlerde zaman zaman heyecanlı anlar yaşandı.

Kızılağaç Mahallesi’ndeki Deve Güreşi Alanı’nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Deve Güreşi Festivali, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan güreşlerde Ege, Akdeniz ve Marmara’dan yaklaşık 150 deve yer aldı.

Binlerce kişinin piknik yapıp izlediği güreşlerde develer kıran kırana güreşti. Kimi develer ise güreşmek istemeyerek rakiplerinden kaçtı. Develer zaman zaman alandaki görevlilerin üzerine doğru koşunca heyecanlı anlar yaşandı.

Güreşlere katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da devesi ile alanda dolaşarak halkı selamladı. Aras’a güreş severlerin yoğun ilgisi vardı.

Başkan Aras, “Bundan sonra bu işi gençler sahiplenecek, onlar götürecek, ileriye taşıyacak. Çok daha güzel ve kalabalık güreşleri hep birlikte önümüzdeki yıllarda yapacağız. Geçen sene pandemiden dolayı yapamamıştık. Ama bu sene Allah da izin verdi. Çok güzel bir güreş oluyor. Sağ olsun var olsun pehlivanlar. 200 yıllık kültürümüzü sonuna kadar sürdüreceğiz. Bizler hayatta oldukça, bu görevlerde oldukça bu kültüre destek vereceğiz. Sizlerin de desteğiyle hep beraber inşallah şenlik halinde, panayır halinde bu güzel güreşlerimizi sürdüreceğiz. Ben sizlerin huzurunda bu güreşlere emek veren bütün kardeşlerime, deveci kardeşlerime şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Bu iş gönül işi, zorla olmuyor, gönülden oluyor. Onlar onunla yatıp kalkıyor. Ben cazgır arkadaşlarıma da hakem heyetine de bu güzel güreşler için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Güreşlerde dereceye giren develerin sahiplerine kupaları verildi.

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