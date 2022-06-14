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Bodrum’da caz günleri

Bodrum’a uluslararası marka değeri kazandıran önemli etkinliklerden biri olan Bodrum Caz Festivali’nin 6’ncısı bu sene “Mavi Caz” teması ile başlayacak.

Kültür Sanat 14.06.2022, 08:56
Bodrum’da caz günleri

Bodrum’a uluslararası marka değeri kazandıran önemli etkinliklerden biri olan Bodrum Caz Festivali’nin 6’ncısı bu sene “Mavi Caz” teması ile başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festival Caz, Blues konserleri, atölyeler ve sergileriyle Bodrum’a bu yıl da sanat dolu günler yaşatacak.

European Jazz Network üyesi olan festivalde Rodos Caz Festivali ile karşılıklı sanatçı değişimi de olacak. Sanatseverleri canlı etkinliklerle ağırlayacak olan festivalin bazı etkinlikleri ise çevrim içi olarak izlenebilecek.

Müzikseverlerle 21-30 Haziran tarihleri arasında buluşacak olan 6. Bodrum Caz Festivali süresince Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği ile Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde birbirinden özel konserler, sergiler, caz atölyeleri düzenlenecek.

Ücretsiz etkinliklerin de yer alacağı festivalde aynı gün aynı mekânda gerçekleşecek olan etkinlikler tek biletle izlenebilecek.

Küresel salgın süreci önlemlerine de hassasiyet gösterilen festivalin sahne ve seyirci alanları mesafe ve hijyen kurullarına uygun olacak.

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