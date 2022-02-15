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Blazer ceketler modaseverlerin beğenisine sunuldu
DeFacto, spor şortlardan gece elbiselerine kadar her stile uyum sağlayan blazer ceketleri satışa sundu.
Kültür Sanat 15.02.2022, 11:11
DeFacto, spor şortlardan gece elbiselerine kadar her stile uyum sağlayan blazer ceketleri satışa sundu.
Global giyim markası DeFacto, maskülen tarzı feminen detaylarla buluşturan blazer ceketleri modaseverlerle buluşturdu. Marka, kısa bir kaşe şorttan dar bir pantolona, şık bir etekten gece elbisesine kadar her stille uyum sağlayan blazer ceketleriyle şıklık sunuyor. Mevsime uygun renk ve desenleri, rahat kesimiyle blazer ceketler; sokakta, ofiste ya da alışverişte tercih edilebiliyor. Sezon trendlerine göre tasarlanan DeFacto Blazer ceketler, casual bir görünüm için alternatif olarak öne çıkıyor.
Blazer ceket ürünlerine, markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.