Black Widow, Hızlı ve Öfkeli 9'u solladı: Türkiye'de de lider...

Disney'in Marvel Sinematik Evreni adı altında yayınladığı filmler şüphesiz tüm dünyada büyük popülerliğe sahip.

Birçok Marvel filmi vizyona girmesi ile birlikte ya rekor kırıyor ya da gişede büyük başarı yakalıyor.

Marvel'ın 2 yıl aradan sonra vizyona giren ilk filmi Black Widow da vizyona girer girmez birçok ülkede liderliği aldı. Türkiye'de de olduğu gibi.

Black Widow Türkiye'de Lider

Cuma günü vizyona giren Black Widow, ilk hafta sonunda Türkiye'de toplamda 99.127 seyirci tarafından izlendi ve ilk hafta sonunda Türkiye'den 2.495.826 TL hasılat elde etti.

Bu hafta sonunda ikinci sırada ise vizyondaki ikinci haftası olan Hızlı ve Öfkeli 9 vardı. O da bu hafta 87.040 seyirci tarafından izlenerek toplamda 419.409 seyirciye ulaştı. Hızlı ve Öfkeli 9'un 10 gün sonunda Türkiye'den elde ettiği hasılat ise 9.904.665 TL.

9-11 Temmuz istatistiklerinin devamını baktığımızdaysa üçüncü sırada Korku Seansı 3: Katil Şeytan (The Conjuring: The Devil Made Me Do It), dördüncü sırada Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nı görüyoruz.

Özellikle Black Widow ve Hızlı ve Öfkeli 9 için sayılar başarılı olsa da pandemi öncesindeki istatistiklere yakın bile olmadığını da belirtmek gerek. 2 Temmuz 8 Temmuz tarihleri arasında toplamda 422.749 izleyici sinemaya gitmiş. Sinemaların uzun zaman sonra açılmasına ve vizyonda F9 gibi popüler bir filmin olmasına rağmen izleyici sayısı normal bir dönemi geçememiş.

Kaynak: Donanımhaber