Black Widow 6 günde 100 milyon doları geçti

Neredeyse her yıl 3 farklı film ile karşımıza çıkan Marvel, bildiğiniz gibi salgın sebebiye 2 yıldır film yayınlamıyor. Salgının etkisinin azalması ile birlikte de 1 yıllık ertelenmenin ardından Black Widow filmi 9 Temmuz'da vizyona girdi. Girmesi ile birlikte de rekorlar üst üste gelmeye başladı.

100 Milyon Dolara En Hızlı Ulaşan Film

Deadline'ın haberine göre Marvel'ın yeni filmi Black Widow, yalnızca 6 günde Amerika'da 100 milyon dolar hasılatı geçerek bu sayıya pandemi sürecinde en hızlı ulaşan film oldu. Pandemi sürecinde bu sayıya daha önce en hızlı ulaşan film Hızlı ve Öfkeli 9'du. Sıralamayı aşağıda bulabilirsiniz.

Black Widow - 6 günde 100 milyon dolar F9 - 8 günde 100 milyon dolar A Quiet Place Part II - 15 günde 100 milyon dolar Godzilla vs. Kong - 12 haftada 100 milyon dolar