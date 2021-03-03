Bizans İmparatorluğuna ait bulunan mezar heyecanlandırdı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Melen Havzası Koruma Projesi kapsamında yapılan alt yapı çalışmaları esnasında tarihi kalıntılar bulunmuş, çalışmalar durdurulmuştu. Arkeologlar tarafından yapılan incelemede bölgede bin 500 yıllık Bizans İmparatorluğu’na ait mezar bulundu. Bulunan mezar sonrasında çalışmalar durduruldu.

İSKİ tarafından Düzce’de Melen Havzası Koruma Projesi kapsamında alt yapı çalışmaları devam ederken, Darıcı Mahallesi’nde tarihi kalıntılar tespit edildi. Tespit sonrasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Konuralp Müze Müdürlüğü tarafından kazı çalışması durduruldu. Düzce Müze Müdürlüğünden bölgede arkeologlar nezdinde tarihi kalıntılarda incelemeler yapıldı. Yapılan incelemeler sonrasında ortaya mezarlık çıktı.

Arkeologlar nezdinde devam eden kazı çalışması sonrasında bölgede mezarlığın üst katmaları çıkartılınca, mezar içerisinde kemikler ortaya çıktı. Bin 500 yıllık tarihi değeri olduğu tahmin edilen mezarın içindeki kemiklerin yatış pozisyonundan Bizans İmparatorluğu’na ait olduğu düşünülüyor. Arkeologlar tarafından bölgede mezar üzerinde incelemeler titizlikle yapılırken, alt yapı çalışmaları da tamamen durduruldu. Ekipler su hattı için yeni çalışmalara başlarken, Bizans İmparatorluğu’na ait mezar çevredeki vatandaşları da heyecanlandırdı.

Konuralp Müze Müdürlüğü bünyesinde görev alan arkeologlar tarafından yapılan incelemelerde bölgede birden fazla Bizans İmparatorluğu’na ait mezar olabileceği düşünülüyor. Çıkan mezarda yapılacak incelemenin ardından bölgede Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yeni kazı çalışmaları yapılması bekleniyor.