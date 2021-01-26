Son Dakika
Biz eski usul öldürürüz (WE STILL KILL THE OLD WAY) filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Eski bir gangster olan Ritchie Archer, kardeşi vahşi bir sokak çetesi tarafından öldürülünce İspanya’dan Londra’ya döner. Polisin olayın üzerine gitmediğini fark eden Ritchie, eski arkadaşlarını da yanına alarak intikam peşine düşer.
Kültür Sanat 26.01.2021, 11:41 26.01.2021, 11:48
5
BİZ ESKİ USUL ÖLDÜRÜRÜZ ( WE STILL KILL THE OLD WAY )
YAPIM YILI: 2014
YÖNETMEN: SACHA BENNETT
OYUNCULAR: IAN OGILVY, ALISON DOODY, CHRISTOPHER ELLISON
Eski bir gangster olan Ritchie Archer, kardeşi vahşi bir sokak çetesi tarafından öldürülünce İspanya’dan Londra’ya döner. Polisin olayın üzerine gitmediğini fark eden Ritchie, eski arkadaşlarını da yanına alarak intikam peşine düşer.
OYUNCULAR:
IAN OGILVY
ALISON DOODY
CHRISTOPHER ELLISON