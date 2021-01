Biz eski usul öldürürüz (WE STILL KILL THE OLD WAY) filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

BİZ ESKİ USUL ÖLDÜRÜRÜZ ( WE STILL KILL THE OLD WAY )

YAPIM YILI: 2014

YÖNETMEN: SACHA BENNETT

OYUNCULAR: IAN OGILVY, ALISON DOODY, CHRISTOPHER ELLISON



Eski bir gangster olan Ritchie Archer, kardeşi vahşi bir sokak çetesi tarafından öldürülünce İspanya’dan Londra’ya döner. Polisin olayın üzerine gitmediğini fark eden Ritchie, eski arkadaşlarını da yanına alarak intikam peşine düşer.

FİLMDEN KARELER