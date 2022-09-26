Bitlis’te Selçuklu ve Osmanlı kıyafetleri defilesi

Bitlis’te Nene Hatun Girişimci Kandılar Derneği tarafından hazırlanan ‘Vadideki Şehrin Kadınları’ projesi çerçevesinde Selçuklu, Osmanlı ve Anadolu kadınlarının giydiği kadın ve erkek kıyafetlerinin defilesi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis İl Özel İdaresi destekli proje çerçevesinde düzenlenen defile sayt gösterileri ile başlarken, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Ferah Diba Zeydan’ın konuşması ile devam etti. Her anlamda Bitlis ile gurur duyduklarını dile getiren Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Başka gurur kaynağımızda kadın cinayetinin sıfır olmasıdır. Biz Bitlis ile gurur duyuyoruz. Çünkü Bitlis gerçekten güzel bir şehir. Yüzlerce tarihi esere sahip bir şehrimiz. 6 bin 700 metre karelik bir arazide Van Gölünün üçte ikilik kısmının bağrında barındıran bir şehir. Ama biz Bitlis ile gurur duyuyoruz kadın cinayetinin sıfır olduğu bir şehir. Tabii bu şehri yıllarca Doğu ve Güney Doğu Anadolu’yu kasıp kavuran terörle tanıdınız siz. Şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımı ve İçişleri Bakanımız arkamızda dağ gibi durdu bizler görevimizin gereğini yerine getirmeye çalıştık. Allah’a şükürler olsun tam bir huzur ikliminde insanların mesut bahtiyar bir şekilde yaşadığı bir şehir haline geldi. Bitlis’in üzerindeki terör belasını kardırınca sahip olduğu özellikleri devreye sokmak istedik. Dere üzerinde yıllarca kangren olmuş sıkıntıyı ortadan kaldırdık. Birde baktık ki bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. İşte o eserleri şimdi restore ediyoruz. Allah nasip ederse milyonlarca turisti biz Bitlis’te ağırlayacağız. Bizim Ahlat’ımız var, Kubbetül İslam dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı Ahlat’ta. Bizim dünyanın en büyük ikinci krater gölü Nemrut’umuz var. Kadınlarımızın en çok sıkıntı çektiği ekonomik konulardı. Onunla ilgilide 2018 yılında ben geldiğimde Bin 400 tekstil çalışanımız varken şimdi 8 Bin 500’ü gördük. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemlerde yaklaşık 15 Bin insanımızı fabrikalarda istihdam edeceğiz” diye konuştu.

Daha önce yapmış oldukları proje çerçevesinde kadınların kaynaşması için karşılıklı ziyaretlerde bulunduklarını belirten Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Ferah Diba Zeydan, "Bizler proje yaparken dedik ki herkes farklı bir şeyler yapıyor. Bizde vadideki şehrin kadınlarını getirelim. Bakanlığımızın ve devletimizin katkısıyla bu projeyi daha çok güçlendireceğiz. Bizler Şırnak’a seve seve koşa koşa gittik. Fakat batıdaki arkadaşlarımız biraz üzülerek geldiler. Orada o korkuyu yenip bu seferde Bitlis’e davet ettiğimizde seve seve koşa koşa geldiler. Devletimiz bizimle beraberdir korkmadan Doğu ve Güney Doğuya ziyaretlerde bulunabilirsiniz” dedi.

Konuşmaların ardından kadın ve erkek mankenler tarafından Selçuklu, Osmanlı ve Anadolu kadınlarının giydiği kadın ve erkek kıyafetlerinin defilesinin gösterisi sunuldu.

Program çeşitli hediyelerin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.