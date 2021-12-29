banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı
Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Gram altında kritik seviye 697 TL
Gram altında kritik seviye 697 TL
PFDK cezaları açıkladı
PFDK cezaları açıkladı

Bitlisli gençlere ’Temel Fotoğrafçılık’ eğitimi

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), hayata geçirdiği ‘Gönüllü Tanıtım Elçileri’ projesi kapsamında Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi işbirliği ile ‘Temel Fotoğrafçılık’ eğitimi düzenledi.

Kültür Sanat 29.12.2021, 14:32
Bitlisli gençlere ’Temel Fotoğrafçılık’ eğitimi

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), hayata geçirdiği ‘Gönüllü Tanıtım Elçileri’ projesi kapsamında Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi işbirliği ile ‘Temel Fotoğrafçılık’ eğitimi düzenledi.

Kentin tanıtımına katkı sunulması amacıyla ‘Gönüllü Tanıtım Elçileri’ projesini hayata geçiren BİGACEM, projenin eğitim ayağı kapsamında Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi ile birlikte gençlere yönelik ‘Temel Fotoğrafçılık” eğitimi düzenledi. 15 kursiyerin katıldığı programda, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri ve aynı zamanda Fotoğraf Sanatçısı Mücahit Tarlan tarafından gençlere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Programda teorik eğitimlerini tamamlayan genç kursiyerler, Mücahit Tarlan koordinesinde dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan tarihi Ahlat Selçuklu Mezarlığında uygulama çekimler gerçekleştirdi.

Kurs kapsamında gençlere fotoğrafçılık alanındaki bilgilerini aktarmaya çalıştıklarını belirten Tarlan, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin daha sonra “Gönüllü Tanıtım Elçileri” projesine de katkı sunacağını kaydederek, “Yaklaşık 10 gündür düzenlenen kursta, genç arkadaşlarımıza hem Bitlis’in tanıtımı hem de temel fotoğrafçılık anlamında bir eğitim sürecimiz oldu. Yaklaşık 15 katılımcıyla beraber bu eğitimi sürdürdük. Arkadaşlarımızla beraber hem tarihi yerleri çekmek amaçlı hem de burada bulunan diyagonal çizgiler ve denge konularını işledik” dedi.

Temel Fotoğrafçılık kursunda öğrendikleri bilgileri Bitlis’in tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kullanacağını dile getiren kursiyer Gamze Tunç ise, “Daha önce amatör bir şekilde fotoğraf çekiyordum ve bunu profesyonel hale getirebilmek için bu kursa katıldım. Hocamız Mücahit Tarlan bu kursta bizlere eğitim vererek, çok değerli bilgileri bize aktardı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu kursla birlikte şehrin tanıtımına katkı sunmayı düşünüyorum. İnşallah Bitlis ilini ve ilçelerini bu öğrendiğimiz bilgiler ile daha iyi yerlere getirip daha iyi görsellerle aktaracağız” ifadelerini kullandı.

10 günlük eğitimin verimli geçtiğini söyleyen kursiyer Mensur Diksin de, “10 günlük bir süreçte toplamda 40 saatlik bir eğitim oldu. Çok verimli geçti. Ahlat’ta bulunan Selçuklu Mezarlığında uygulamalı bir eğitim ile bu kursumuzu tamamladık. Çok başarılı geçti. Tüm katılımcı arkadaşlarımıza ve kurs hocamıza teşekkür ederim” dedi.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8