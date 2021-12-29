Bitlisli gençlere ’Temel Fotoğrafçılık’ eğitimi

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), hayata geçirdiği ‘Gönüllü Tanıtım Elçileri’ projesi kapsamında Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi işbirliği ile ‘Temel Fotoğrafçılık’ eğitimi düzenledi.

Kentin tanıtımına katkı sunulması amacıyla ‘Gönüllü Tanıtım Elçileri’ projesini hayata geçiren BİGACEM, projenin eğitim ayağı kapsamında Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi ile birlikte gençlere yönelik ‘Temel Fotoğrafçılık” eğitimi düzenledi. 15 kursiyerin katıldığı programda, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri ve aynı zamanda Fotoğraf Sanatçısı Mücahit Tarlan tarafından gençlere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Programda teorik eğitimlerini tamamlayan genç kursiyerler, Mücahit Tarlan koordinesinde dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan tarihi Ahlat Selçuklu Mezarlığında uygulama çekimler gerçekleştirdi.

Kurs kapsamında gençlere fotoğrafçılık alanındaki bilgilerini aktarmaya çalıştıklarını belirten Tarlan, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin daha sonra “Gönüllü Tanıtım Elçileri” projesine de katkı sunacağını kaydederek, “Yaklaşık 10 gündür düzenlenen kursta, genç arkadaşlarımıza hem Bitlis’in tanıtımı hem de temel fotoğrafçılık anlamında bir eğitim sürecimiz oldu. Yaklaşık 15 katılımcıyla beraber bu eğitimi sürdürdük. Arkadaşlarımızla beraber hem tarihi yerleri çekmek amaçlı hem de burada bulunan diyagonal çizgiler ve denge konularını işledik” dedi.

Temel Fotoğrafçılık kursunda öğrendikleri bilgileri Bitlis’in tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kullanacağını dile getiren kursiyer Gamze Tunç ise, “Daha önce amatör bir şekilde fotoğraf çekiyordum ve bunu profesyonel hale getirebilmek için bu kursa katıldım. Hocamız Mücahit Tarlan bu kursta bizlere eğitim vererek, çok değerli bilgileri bize aktardı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu kursla birlikte şehrin tanıtımına katkı sunmayı düşünüyorum. İnşallah Bitlis ilini ve ilçelerini bu öğrendiğimiz bilgiler ile daha iyi yerlere getirip daha iyi görsellerle aktaracağız” ifadelerini kullandı.

10 günlük eğitimin verimli geçtiğini söyleyen kursiyer Mensur Diksin de, “10 günlük bir süreçte toplamda 40 saatlik bir eğitim oldu. Çok verimli geçti. Ahlat’ta bulunan Selçuklu Mezarlığında uygulamalı bir eğitim ile bu kursumuzu tamamladık. Çok başarılı geçti. Tüm katılımcı arkadaşlarımıza ve kurs hocamıza teşekkür ederim” dedi.