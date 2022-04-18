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Bisikletle dünyayı geziyor

Bisiklet ile dünya turuna çıkan Kemal Şanlı, hem çocukluk hayalini gerçekleştiriyor hem de dünyayı geziyor.

Kültür Sanat 18.04.2022, 12:51
Bisikletle dünyayı geziyor

Bisiklet ile dünya turuna çıkan Kemal Şanlı, hem çocukluk hayalini gerçekleştiriyor hem de dünyayı geziyor.

2008 yılında bisiklet ile dünya turuna çıkan Kemal Şanlı, İran’a gitmek için Iğdır’a geldi. Iğdır’da kamp yapan Şanlı daha sonra İran’a doğru yola çıktı. Bisiklet sürmek ve bisiklet ile dünya turu yapmanın çocukluk hayali olduğunu belirten Şanlı, “2008 yılında bisiklet sürmeye başladım. Öncesinde dağ yürüyüşlerim vardı. Bisiklet ufak yaşlarımdan beri zaten içimdeydi hep. İşi gücü bir tarafa bıraktıktan sonra ancak fırsat buldum. Yurtdışı turlarına öncelikle yakın komşu ülkelerden başladım; Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan oradan Balkanlara açıldım” dedi.

‘En uzun turum üç ay sürdü’

Bisiklet ile dünya turuna çıktığı zaman en uzun turun üç ay sürdüğünü belirten Şanlı, “En uzun yaptığım turlar Uzak Doğudan Singapur’dan başladığım Vietnam Kamboçya daha sonra Laos oldu. Onun haricinde Afrika’dan Fars, Tunus, Sudan gibi ülkeleri gezdim. Evimin kapısı önünde başladığım en uzun turlar da var. Bunlarda Adriyatik’i geçerek İtalya, İtalya’dan İspanya’ya, Fransa’ya geçip tekrar bir Portekiz’e doğru gittiğim oldu. Bir 60 ülkenin üzerinde sadece bisikletle gezmişliğim var. Şöyle ki en uzun turum 3 ay sürdü. Daha uzun turlara vaktim olmuyor çünkü iş hayatımı da hala sürdürüyorum. 2008 yılında işimi bırakıp bu işlere girdim. Yani hobimi gerçekleştiriyorum. Sadece yazın bir 5 aylık işim var” diye konuştu.

Yazın çalıştığını kışın ise tura çıktığını belirten Kemal Şanlı, “Burhaniye Ören ilçesinde ikamet ediyorum, Kışın ise İzmir’de yaşıyorum. Yazın Ören de bir giyim yeri işletiyorum” dedi.

Yaptığı bisiklet turunda bazı zorluklar ile de karşılaştığını belirten Şanlı, “Turlarda karşılaştığımız zorluklar var. Bir kere performans olarak iyi olmak zorundasınız, iyi beslenmek zorundasınız. Tehlike olaraktan karşımıza çıkan tehlikeler oluyor. Bunlar için de hazırlıklı ve biraz bilgili, tecrübeli olmalısınız. Genelde ben yazın çalışıp kışın turlara çıktığım için daha soğuk iklimlere bisiklet kullanmış oluyorum eğer Uzakdoğu gibi sıcak ülkelere gitmesem. Bir takım soğuk ile karşılaştığımız oluyor ama üstesinden geliyoruz” dedi.

Tura çıktığı bisiklete bütün kamp eşyalarını yüklediğini söyleyen Şanlı, “Bisiklette bütün kamp eşyalarımız mevcut. Yani bütün evinizi minyatür olarak yanınızda gezdiriyorsunuz. Mutfağınız var, kamp ocağınız var, tencereniz var. Belki kendi ülkenizde bulunup da başka ülkede bulunmayan aynı tatı bulamayacağınız bir takım yiyecekleri yanınızda bulunduruyorsunuz. Örneğin ben zeytinyağı bölgesi çocuğu olduğum için zeytinyağı mı yanıma alır en uzak ülkelere kadar onu yanımda götürüp o yağı kullanırım”

‘Tüm zorluklara hazırlıklı olmalısınız’

Yollarda birçok zorluklar ile karşılaştığını belirten Şanlı, “Yanınızda bir cep telefonu, fotoğraf makinesi olmalıdır. Soğuklara karşı soğuk kışlık giysiniz olacaktır. Aşırı yağışlarda da birkaç gün bir yere mahkum olmamak için yağmura karşı da bir takım elbiselerinizin bulunması lazım. Bisikletle ilgili birtakım arızalar olabilir, onlara karşı da bütün malzemelerinizin yanınızda olması lazım” dedi.

İnsanların kendisine çok ilgi gösterdiğini ve olumlu tepkiler aldığını belirten Şanlı, “Ülkeden ülkeye bisikletliye olan ilgi farklı oluyor. Özellikle Doğu illerine seyahat etmeyi daha çok seviyorum. Çünkü batıya doğru gittiğimiz zaman zaten bizim büyük şehirlerimizde var olan kültürler aynı şeyler ile karşılaşıyoruz. O bakımdan doğu tarafından seyahat ettiğinizde örneğin bir İran tarafına gittiğinizde benim için çok etkileyici olmuştu. Çok sıcak bir halk, Türkiye için de durum aynı. Mesela şu an Iğdır’dan Kars’ta ve diğer ileride çok iyiliksever çok sıcak insanlarla karşılaştım. Özellikle küçük çocuklar ilgi gösteriyor ve biraz turist muamelesi gösteriyorlar. Sonra Türk olduğumuzu anlayınca biraz farklı bir şey ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Bisiklet ile gezince daha çok insanlar ile muhabbet kurduğunu belirten Şanlı, “ Bisikletin başta sağlığa faydası muhakkak var. Bunun haricinde bisikletle gezince bize soruyorlar niye bisikletle geziyorsun. Niye motor değil başka bir araç değil. Bisikletle gezince insanlar ile daha da iyi bir kontak kuruyorsunuz. İnsanlarla daha iyi ilişkiler içinde oluyorsunuz. Köylerden gelip geçtiğiniz zaman selamlaşıp, muhatap oluyor muhabbet edebiliyorsunuz. Oysa bir otomobilin içinde olsanız bunu yapamazsınız” dedi.

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