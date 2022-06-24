Bisiklet festivalinde gelinlik ve damatlıkla ön safta pedal çevirdiler

2. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivaline katılan 350 bisikletli, pedal çevirdi. Yeni evlenen bir çift de gelinlik ve damatlığını giyerek en ön safta yer aldı. Festival renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli’nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan turizmin gözde ilçesi Kandıra, bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’nin ilk gününde bisikletliler Kerpe Kartal Kayalıklarına pedal çevirdi. Yeni evlenen bir çift de gelinlik ve damatlıkla festivale katıldı. Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için gerçekleştirilen festivalde 350 bisikletçi katıldı. Bisikletlilere Kocaeli Atlı Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Kartal kayalıklarına gelen bisikletliler, trio müzik dinletisine katıldı. Festivale katılanlar Bağırganlı, Cebeci, Akçakoca Bey Mezarı, Babatepe, Pembe Kayalar gibi tarihi ve doğal güzelliklerin yer aldığı rotalarda pedal çevirecek.