Birecik’te ’Kelaynak ve Balcan Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yetiştirilen tescilli Birecik patlıcanı ve nesli tükenmekte olan kelaynak kuşlarının tanıtımı amacıyla "Kelaynak ve Balcan Festivali" düzenlendi. Festivalde tarlada hasat edilen patlıcanlar etle buluşturularak ustaların ellerinde 63 metrelik mangalda pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Kelaynak ve Balcan Festivali" yoğun ilgi gördü. Festival, Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kaymakam Kadir Duman, Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile çok sayıda davetlinin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Meydan Mahallesi 15 Temmuz Meydanı’nda hazırlanan festival alanında, ilçeye özgü olan ve hasadı yapılan tescilli patlıcanlardan oluşan kebaplar, 63 metre uzunluğundaki mangallarda pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Alanda patlıcandan yapılmış 32 çeşit yemekte davetlilerin beğenisine sunuldu.

“Her patlıcandan kebap olmaz”

Tarlada patlıcan hasadı yapan Birecik Kaymakamı Kadir Duman, daha sonra beraberindekilerle mangal başına geçti. Her patlıcandan kebabın olmadığını belirten Duman, "Bakın her patlıcandan kebap olmuyor, balcan kebabı sadece Birecik balcanından olur. Eğer lezzet istiyorlarsa vatandaşlarımız. Coğrafi işaret tescili ürün. Sadece bu bölgede, bu lezzeti ve tadı veriyor. Başka yerlerde de ekildi fakat aynı kalite ve tat alınamadı. Balcan yemekleri ve yarışması yapacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Buraya kadar zahmet edip geldiniz için" dedi. Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Şef Ramazan Bingöl, "Dünyadaki bütün kebaplar bu tarafa, Birecik patlıcanı bir tarafa. Ben Birecik kebabına, ’Kebapların şahı ve padişahı’ diyorum" şeklinde konuştu. Hasada katılarak Birecik Patlıcanının yetişme alanı ve süreci ile ilgili bilgi veren Birecik Tüm Restoranlar ve Turizmciler Dernek (TÜRES) Başkanı Halil Aslantaş, 63 metrelik mangal başında vatandaş ve esnafı buluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Aslantaş, "Halkımızı 63 metrelik mangal ile buluşturup, bütün esnaflarımızı bir araya getirip 63 metrelik mangalın başına koyduk. Hep bu şekilde büyük bir rekora doğru gitmeyi temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.