Birbirinden güzel eserler tarihi konakta sergilendi

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve fotoğraf sergisi tarihi Kaiser 2. Wilhelm Köşkünde gerçekleştirildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve fotoğraf sergisi gerçekleştirildi. Körfez Belediyesi tarafından tarihi Kaiser 2. Wilhelm Köşkünde bu yıl ikincisi düzenlenen programda Körfez’in faklı bölgelerini resmeden, fotoğraflar sergilendi. Birbirinden güzel fotoğrafların sergilendiği programda, bağımsız jüri tarafından dereceye giren fotoğraf sahipleri ödül aldı. Programa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, Tarih Profesörü Vahdettin Engin, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Emel Güray, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Yarışmaya 141 fotoğraf sanatçısı katıldı toplamda 436 eser değerlendirildi”

Düzenlenen fotoğraf sergisi ve yarışmasının Körfez’in sanata verdiği değerin, bir göstergesi olduğunu belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Fotoğraf yarışmasının bugün ikincisini düzenledik. Birbirinden değerli fotoğraflarımız yarışmaya katıldı. Biz körfez olarak aslında bir sanayi kenti olarak anılıyoruz. Bizim tarih, kültür, turizm sanat yönümüzü de olduğunu ortaya koymak için, ilkini 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz bir fotoğraf yarışması ve sergisi olmuştu buda ikincisi oluyor. Yarışmaya 141 fotoğraf sanatçısı katıldı toplamda 436 eser değerlendirildi. Fotoğraf yarışmasını, Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu ile yaptık. Jürilerimiz 436 eseri değerlendirerek dereceye girenleri ve mansiyon ödülü alan eserleri değerlendirdiler. Körfezin her yönünün sergilendiği resim edildiği, fotoğrafların kaydedildiği güzel bir program oldu. Bazı fotoğraflarda sanayi yönünü gördüğümüz gibi bazı fotoğraflarda Harekemiz için çok kıymetli ve olan Hereke Halısını gördük” dedi.

“Yarışmayı ilçe olarak önemsiyoruz”

Konuşmalarını sürdüren Başkan Söğüt, “Fotoğraf yarışmasını ilçe olarak önemsiyoruz. Çünkü şehirler zaman ilerledikçe dokusu, yapısı ve şekli değişiyor. İnsanlarda merak ediyor 100 yıl 500 yıl önce buralar nasıldı. Nasıl ki bizim için 100 yıl, 500 yıl önceki fotoğraflar değerliyeyse, 500 yıl sonrada bugün ki fotoğraflar çok değerli olacak. Bu fotoğrafların tamamından çok güzel bir albüm oluşturacağız. İnşallah önümüzde ki yılda 3’üncüncüsünü gerçekleştirip güçlü bir Körfez albümü oluşturmuş olacağız. Yarışmaya katılan tüm fotoğraf sanatçılarımıza, Kocaeli Üniversitemize, Bağımsız Fotoğrafçılar topluluğumuza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum çok büyük emek sarf ettiler. Çok seçkin bir toplulukla bu fotoğraf yarışmamızın bugün ödül törenini gerçekleştirdik. Bizim hedefimiz sağlık, spor, ticaret, tarih, turizm, sanat her alanda körfezin daha üst bir noktaya çıkması. Sadece sanayi ve lojistikle değil sanatla anılan bir ilçe haline gelmek için gayret ediyoruz, çalışıyoruz. İnşallah bu anlamda daha önemli adımlar atmanın gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

“Tarihi önemi yüksek olan köşkte fotoğraf sergisini gerçekleştirmek sevindirici”

Programın gerçekleştirildiği tarihi Osmanlı İmparatorluğuna dayanan Kaiser 2. Wilhelm Köşkü hakkında bilgi veren Söğüt, “19.yy sonlarında yapılmış, Alman İmparator Kaiser 2. Wilhelm’in, Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret etmesi ve o günlerde büyük ödül alan Hereke İpekli Halı dokuması ve Sümerbank Fabrikasının ünü tüm dünyaya yayılmıştı. Bundan dolayı özellikle burada dokunan ipekli halıların Avrupa’da ödül ve derceler alması bu başarı hikayesinden dolayı Alman imparatoru Kaiser 2. Wilhelm Herekeyi ziyaret etmek istedi. Bunun üzerine de köşk yapıldı, yapım tarihi 1898 yıllardan bahsediliyor. Yıldız sarayında ahşaptan 3 hafta imalatı gerçekleştiriliyor. Parçalar halinde gemi ile getirilerek burada bir günde montajı yapıldı. O gün ki misafirleri Alman imparatoru Kaiser 2. Wilhelm ve eşi Victoria oldu. Daha sonra yine aynı köşk Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ağırladı. Birçok devlet erkanını ağırladığı için hakikatten tarihi önemi ve değeri çok yüksek olan bir köşkün bahçesinde bu fotoğraf sergisini gerçekleştirmiş olmak bizim için sevindirici bir olay. Körfezin sanatsal değerine katkı sunan bir çalışma oldu” şeklinde konuştu.