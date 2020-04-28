Biraz da karantina sonrasından konuşalım mı?

HAKAN TÜRKÇAPAR’DAN “KENDİ KENDİNE PSİKOTERAPİ REHBERİ”:

FARK ET, DÜŞÜN, HİSSET, YAŞA

* Yaşamımızı anlamlı kılan şey nedir?

* Neden istek ve ideallerimize uygun bir yaşam süremiyoruz?

* Yaşam olaylarını çözümlerken nerede hata yapıyoruz?

* Duygularımız aslında nelere işaret eder?

* Üzüntü ve depresyonla nasıl başa çıkabiliriz?

* Panik bozukluğu, agorafobi, sosyal kaygı ve yaygın kaygı bozukluğu neden ortaya çıkar?

* Düşünce ve davranışlarımızı sağlıklı kılmanın yolu nedir?

* Yaşamımızı zorlaştıran temel bilişsel özellikler nelerdir?

* Beynimizin gelişimiyle ruhsal rahatsızlıklarımız arasında nasıl bir bağlantı var?

* Neleri değiştirebiliriz, neleri değiştiremeyiz?

* Duygu ve düşüncelerimizi nasıl takip etmeliyiz?

* İyi iletişimin özellikleri nelerdir ve iyi yaşama katkısı nedir?

* Bilişsel Davranışçı Terapi sorunlarımızı çözmemize nasıl yardımcı olur?

Türkiye’nin önde gelen bilişsel davranışçı terapistlerinden Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın tecrübeleri ve akademik birikimini bir araya getirerek kaleme aldığı Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa bu alanda Türkçe yazılan ilk bilimsel temelli “kendi kendine yardım” kitabı niteliğini taşıyor. Klinik rahatsızlık düzeyinde olmayan kimi sorunları kişinin kendi kendine aşmasına yardımcı olmayı hedefleyen bu çalışma, insan psikolojisine dair kimi bilgileri yaşamdaki karşılıklarıyla birlikte anlaşılır ve akıcı bir şekilde aktarıyor. “İyi yaşam”ın ancak bireyin istek ve ideallerine uygun şekilde hareket etmesiyle mümkün olabileceğine dikkat çekerken, duygu ve düşüncelerimizin asıl anlamlarını araştırarak yaşamımızda karşılaştığımız ruhsal problemleri aşmamıza yardımcı olacak bir yol haritası çıkarıyor. Türkçapar’ın Kendi Kendine Psikoterapi Rehberi istemediklerinize odaklanıp vakit kaybetmek yerine isteklerinize odaklanarak yaşamınızı anlamlı hale getirmenize kapı aralıyor.

MARIE KONDO’DAN HAYATI SADELEŞTİREN TÜYOLAR:

DERLE, TOPLA, RAHATLA

Hangimiz dağınık değiliz ki? Evimiz, işyerimiz, hayatımız… Peki derli toplu olmak bu kadar mı zor? Saatlerinizi ayırarak topladığınız her yer kısa sürede yine mi dağılıyor? Belki de şimdiye kadar yanlış yöntemleri uyguladınız. Japon temizlik ve organizasyon uzmanı Marie Kondo, “derleyip toplama” konusunda size yardımcı olmaya hazır. Üstelik kalıcı sonuçlar elde edeceğinizin garantisini veriyor. Marie Kondo, bu kitapta anlattığı yöntemler ve paylaştığı sırlarla sayısını kendisinin bile hatırlamadığı müşterilerinin hayatını değiştirdi. Şimdi sıra okuyucularında! Bir balıkçı yaka siyah kazağı diğerinden nasıl ayırt edeceğinizi bilmek, çorapları doğru şekilde katlamak ya da saklama kutularını etkili şekilde kullanmak hayatınızda mucizeler yaratabilir. Hele fazlalıklardan kurtulmak… Kendinizi eskisinden çok daha huzurlu, mutlu ve enerjik hissetmenizi sağlayabilir. Denemeye başlayın… Hemen, şimdi!

DÜNYANIN EN ÇOK OKUNAN KİŞİSEL GELİŞİM YAZARI DALE CARNEGIE’NİN ONLARCA YILDIR SATIŞ REKORLARI KIRAN ESERİ:

İŞTEN VE YAŞAMDAN ZEVK ALMANIN YOLLARI

İşinizi ne kadar severseniz sevin, hiçbir şeyin yolunda gitmediği günler mutlaka olacaktır. Dale Carnegie’nin bu kitapta yer verdiği, gerçekliği zaman içinde kanıtlanmış öğütlerine kulak verirseniz;

Diğer insanların kendilerini önemli hissetmelerini sağlayabilir, üstelik bunu büyük bir içtenlikle yapabilirsiniz.

Gereksiz gerginliklerden kaçınıp, enerjinizi daha yararlı işler için harcayabilirsiniz.

İnsanlara hemen "Evet" dedirtebilirsiniz.

Rutin işleri motive edici fırsatlar haline getirebilirsiniz.

Düşman kazanmanın yollarını görüp bunlardan kaçınabilirsiniz.

Eleştiriler karşısında gülümseyebilir ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışabilirsiniz.

İşten Ve Yaşamdan Zevk Almanın Yolları, yaşama ve insanlara karşı yepyeni bir bakış açısı geliştirmenizi ve daha önce varlığından bile haberdar olmadığınız yeteneklerinizi keşfetmenizi sağlayacak. Dale Carnegie, enerjinizi ve zamanınızı en iyi biçimde değerlendirmenize yardımcı olmayı amaçlıyor. Siz de içsel gücünüzü ve yeteneklerinizi geliştirip yaşamın tadını çıkarmaya başlayın.

AMERİKALI EKONOMİST PROF. BENJAMIN GRAHAM’DEN YATIRIMCILIĞIN KUTSAL KİTABI:

AKILLI YATIRIMCI

Amazon’un en çok satan 100 kitap listesinden hiç düşmeyen bu efsane kitaptaki ilkeleri dikkat ve istikrarla uygulayarak;