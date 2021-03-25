Bir Zamanlar Kıbrıs karakterleri kimdir? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları!

Yapımcılığını TMC Film adına Erol Avcı'nın gerçekleştirdiği dizi, kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını TRT 1 ekranlarından seyircilerin beğenisine sunacak. Bir Zamanlar Kıbrıs sürükleyici hikayesiyle izleyici tarafından merak ediliyor. Peki ama Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları kim?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları kim?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimdir? sorusu sıklıkla araştırılıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosundaki isimler haberimizde.

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları

Bir Zamanlar Kıbrıs'in oyuncu kadrosunda; Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.



Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal Dereli (Ahmet Kural) kimdir?





Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural canlandırıyor. Ahmet Kural (10 Kasım 1982, Kütahya), Türk oyuncu.

10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.

Bir Zamanlar Kıbrıs İnci (Pelin Karahan) kimdir?





Bir Zamanlar Kıbrıs İnci karakteri deniz tüccarı Kemal'in eşidir. Pelin Karahan tarafından canlandırılmaktadır.

Oyunculuk kariyerinde başarılı çalışmalara imza atarak adını duyuran ancak popülerliğini Kavak Yelleri isimli televizyon dizisi ile kazanan başarılı oyuncu Pelin Karahan, 6 Ekim 1984’te doğdu. Ankara Arı Koleji’nde İlkokulu okudu. Ortaokulu Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunda ve Ödemiş İlköğretim Okulunda bitirdikten sonra Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesinden mezun oldu.

Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Turizm İşletme’de okudu. Okul bitince İstanbul’a geldi İnteraktif reklam hizmeti veren bir şirkette müşteri ve halkla ilişkilerde çalıştı.

Aynı zamanda manken Neşe Erberk’in Erberk Ajans’sına kaydoldu. Demirdöküm reklam filmi ile reklam çekimlerine başladı. Daha sonra Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti,Komili Şampuan, İpana reklam filmlerinde de oynadı.

Pelin Karahan, 2007 – 2011 yılları arasında "Kavak Yelleri" adlı dizide İbrahim Kendirci,Dağhan Külegeç, Aslı Enver, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı.

2011 yılında Medya ve Sanat Ödüllerinden, Kavak Yelleri dizisindeki rolü için “En Başarılı Bayan Dizi Oyuncusu” ödülünü kazanmıştır.

Pelin Karahan, 23 Ekim 2011 tarihinde pilates eğitmeni Erdinç Bekiroglu ile Barcelona'da evlendi. 19 Kasım 2013 tarihinde boşandı.

24 Haziran 2014 tarihinde iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. 27 Aralık 2014 tarihinde Ali Demir adında bir oğlu oldu.

Pelin Karahan, 2012 yılında da “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Mihrimah Sultan karakterini hayat veren Pelin Karahan, en son Yeter dizisinde Aylin karakterini canlandırdı.



Bir Zamanlar Kıbrıs Samson (Tayanç Ayaydın) kimdir?

Tayanç Ayaydın, 7 Ağustos 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Tayanç Ayaydın, kamera karşısına ilk kez Aliye isimli dizi ile geçmiştir. 2009 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile tanınmıştır ve kariyerinde önemli bir çıkış yapmıştır.

Tayanç Ayaydın, Ben Hopkins imzalı Pazar-Bir Ticaret Masalı'nın başrolünde yer aldı ve bu rol sayesinde 2008 Locarno Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Aliye, Sıla, Beyaz şarkısı, Zeytin Tepesi, Sakarya Fırat, Aşk Kırmızı, Büşra, Ey aşk neredesin, On bire on kala, Aşk Yakar, Pazar bir ticaret Masalı, Sıla, Kalbin zamanı, Aliye, Ziyaret, Son bir defa, Gece yürüyüşü gibi dizilerde rol alan Tayanç Ayaydın son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Tek Yürek dizisinde Halit karakterine hayat verdi. Tayanç Ayaydın 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve Aslan burcudur.