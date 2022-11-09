Bir zamanlar cami olarak kullanıldı, atıl durumdaki kilise restore edilmeyi bekliyor

Sivas’ın Zara İlçesine bağlı Kayadibi köyünde bulunan tarihi kilise restore edilip turizme kazandırılmayı bekliyor.

Zara İlçesine 42 kilometre uzaklıktaki Kayadibi köyünde bulunan tarihi kilise dikkat çekiyor. Yapılış tarihi bilinmeyen kilise zamana meydan okuyor. Geçmişte bölgede yaşanan depremlerden dolayı kilisenin kubbe şeklindeki çatısı yıkıldı. Depremin ardından köylüler tarafından onarılıp camiye çevrilen kilise bir süre cami olarak hizmet verdi. Köye yeni bir caminin yapılmasının ardından köylüler kiliseyi terk etti. Köylüler atıl vaziyette olan kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.

"Bir dönem cami olarak kullanılmış"

Köy Muhtarı Vedat Çelebi, tarihi kilisenin bir dönem cami olarak hizmet verdiğini söyleyerek, “Tarihini bilmiyoruz ama bizim sülalemiz buraya geleli 100 sene olmuş. Bu yapı geçmişte kilise olarak kullanıyormuş. Geçmişte yaşanan depremlerin ardından kilisenin çatısı yıkılmış. Bunun ardından bizimkiler bu yapıyı camiye çevirmişler. Bir süre cami olarak hizmet verdikten sonra köye ikinci bir cami yapılınca burası atıl vaziyette kalıyor. Gördüğünüz gibi şuanda da bir tarih yok olmak üzere çatısı da sökülmeye başladı. Biz buranın restore edilmesini istiyoruz. Günümüzde bu kilisenin taşlarını yapabilecek bir usta olacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

“Bir tarih yok olup gitmesin”

Muhtar Çelebi, tarihin yok olmasını istemediklerini ve restore edildiği taktirde turistlerin kiliseye gelebileceğini belirterek, “Yaklaşık 10’dan fazla dilekçe verdik fakat bir ger dönüş olmadı. Sadece gelip kontrol ederek yapacaklarını söylediler. Somut bir adım atılmadı. Burası tehlike de oluşturuyor. Buraya minibüsümü park ettim kilisenin üzerinden kopan bir parça camının üzerine düştü. Çocuklar burada oyun oynuyor onlar içinde büyük tehlike oluşturuyor. Yukarıdan bir parça düşse bir can kaybına neden olabilir. Bu bölgede ayakta kalan nadir kiliselerden bir tanesi bura. Duvarlarında bir problem yok sadece çatısı ve iç kısmı restore edilirse turist akımı olabilir. Daha önce birkaç kafile geldi buranın harabe olduğunu görünce bir daha gelmediler” ifadelerini kullandı.