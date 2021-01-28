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"Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması” belgeselinin galası yapıldı

ANKARA (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Kent Konseyi, Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Kulübü’nün destekleriyle hazırlanan "Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması" belgeselinin galası yapıldı.

Kültür Sanat 28.01.2021, 14:46
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"Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması” belgeselinin galası yapıldı

ANKARA (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Kent Konseyi, Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Kulübü’nün destekleriyle hazırlanan "Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması" belgeselinin galası yapıldı.

Galada Başkent Ankara Meclisince geçmiş hikayeleri ile günümüze ışık tutan 20 kişiyle görüşülerek hazırlanan belgeselin ilk gösterimi yapıldı. Galada konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sözlü tarih çalışmaları ile geçmiş hikâyelerin bugüne taşınmasının ve böylece yarınlara da miras bırakılmasının önemine dikkat çekerek, "İnsanoğlunun geleceğini sağlam zemine inşa etmesinin en doğru yolu geçmişini iyi bilmesidir. Geçmişi bilmenin de yolu tarihi yani toplumun hafızasını okumaktır. Bu projede yer alan çok değerli büyüklerimizin geçmiş anıları ve eski Ankara anlatımları bizler ve gelecek kuşaklar için çok büyük bir değer ve bilgi birikimdir” dedi.

Baran, Milli Mücadele’ye ev sahipliği yapan Ankara’nın başkent olarak da Türkiye’nin ekonomiden siyasete, kentleşmeden sosyalleşmeye kadar tüm evrelerine şahitlik yaptığını belirterek, “Ankara ülkemizin tüm özelliklerini içinde barındıran bir şehir olması dolayısıyla yalnızca Türkiye’nin başkenti değil, aynı zamanda özetidir” değerlendirmesinde bulundu.

Tarihe şahit olanların ağzından geçmişi öğrenmenin çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Baran, “Hafızalarımızda yalnızca yazılı kaynaklarda yer aldığı kadarı varken, şimdi elimizde canlı tanıkların sesinden geçmiş zaman hikâyeleri var. Teknolojinin gelişimi sayesinde bu projeler kayıt altına alınarak korunmuş olacak ve gelecek kuşakların yolunu aydınlatacaktır” diye konuştu.

Galada konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da Ankara’nın 83 milyonun evi olduğunu belirterek, "Ankara bulunduğu konum itibarıyla kültürel hafıza ve medeniyet aidiyetlerinin hepsini içinde barındıran ve Hititler’den Osmanlı’ya, Roma’dan Selçuklu’ya kadar binlerce yıllık hikâyesi olan bir kent. Milli Mücadele’ye karargâhlık yapan bu kent aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluş yeri” açıklamasında bulundu.

Bulunduğu konum itibarıyla her daim tarihsel bir öneme sahip olan Ankara’nın bu proje sayesinde yazıya geçmeyen hikâyelerine de şahit olunacağını aktaran Yılmaz, “Bütün bu değerlere sahip olması dolayısıyla Ankara yalnızca bir ülkenin başkenti değil, bir neslin umudu, yeni başlangıçların yeri, farklı kültür ve medeniyetlerin ev sahibi, çalışanın ekmek parası kapısı, siyası gücün merkezi ve birçok hatıranın canlı kanıtıdır” şeklinde konuştu.

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan ve Başkent Ankara Meclisi Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar ve Mehmet Fatih Çetinkaya da katıldı. Açılış konuşmalarının ardından belgeselin ilk gösterimi yapıldı. Gösterim sonrası Covid-19 tedbirlerine uygun olarak belgesele katkıda bulunan isimler galaya video konferans aracılığı ile bağlanarak duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Ankara’nın sözlü tarih belgeseline hatıraları ile Abdülkerim Erdoğan, Ali Osman Renklibay, Aliye Öztan, Ayhan Sümer, Birten Gökyay, Bülent Kalıpçı, Gazi Yaşargil, Güven Dinçer, Haluk Balaban, İdris Yamantürk, Mehmet Haberal, Nebahat Taşkın, Özden Toker, Rengim Gökmen, Ruşen Keleş, Şevket Bülent Yahnici, Şükran Pekmezci, Hasan Pekmezci, Yunus Ensari ve Yüksel Erimtan katkıda bulundu.
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