“Bir Umut” filmi ve karakterini anlattı

Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ümit Köreken’in üstlendiği “Bir Umut” filminde rol alan başrol oyuncusu Baran Şükrü Babacan, filmi ve canlandırdığı Umut karakterini anlattı.

Mavi Bisiklet filminin bol ödüllü yönetmeni Ümit Köreken’in yeni filmi “Bir Umut”un başrolünde yer alan Baran Şükrü Babacan, canlandırdığı karaktere dair açıklamalarda bulundu. “Halef” filmindeki performansıyla 2018 yılında gerçekleştirilen Malatya Uluslararası Film Festivali'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazanan Baran Şükrü Babacan, filmin hikâyesi ve daha önce yer aldığı diğer projelerden farkı hakkında da bilgiler paylaştı.

“Benim Karakterim Çok Dışa Dönük”

Yönetmen Ümit Köreken ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Baran Şükrü Babacan, bu filmdeki karakterinin daha önce yer aldığı projelerdeki karakterlerine oranla biraz daha farklılıklar içerdiğini ifade etti. “Genelde bizim sinemamızdaki bağımsız filmlerde karakterler daha az konuşur ve kendilerini ifade etmezler… Umut ise çok dışa dönük bir karakter.” diyen Babacan, Umut’un daha agresif ve hareketli olması özelliklerinden dolayı da çekimlerin kendisi için bazı noktalarda zorluklar çıkardığını belirtti. “Filmin senaryosunu ilk okuduğum zaman sonunda her şeyi ifade eden bir karakter var!” dediğini itiraf eden Babacan, Umut’un diğer bağımsız filmlerdeki karakterlere göre çok daha agresif birisi olduğunu belirtti.

“Filmde Diğer Bağımsız İşlere Göre Çok Ciddi Olaylar ve Sert Sahneler Var”

Film hakkında da görüşlerini paylaşan oyuncu, “Film, diğer bağımsız sinema filmlerine göre çok tempolu. Çok ciddi olaylar ve çok sert sahneler var. Çekimler benim için bayağı yorucuydu o yüzden. Fiziksel olarak da çok yorucu bir film, psikolojik olarak da öyle.” dedi. Babacan filmin hikâyesine dair de şu açıklamaları yaptı: “Bir yönüyle çok bizden bir hikâyeyken bir yönüyle de çok evrensel çünkü kan bağı denen şey var; seçmek isteyip seçemediğimiz ve atmak isteyip de atamadığımız, biraz onu sorguluyor. Umut’un bu kontrolsüzlüğü de kendi başına çok büyük dertler açıyor”.

Yapımcılığını Drama Yapım’ın üstlendiği filmin önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası çeşitli film festivallerinde gösterilmesi planlanıyor.