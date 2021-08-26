Bir Rumeli efsanesi: Debreli Hasan

Rumeli Balkan Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Akın Üner, 8’inci romanını da okuyucusuyla buluşturdu. Samsun’da özellikle mübadele dönemi ve Balkanlar üzerine yazı ve diğer çalışmalarıyla tanınan edebiyatçı Akın Üner, 8’inci romanı "Debreli Hasan"ı çıkardı.

30 yılı aşan bir araştırmanın ürünü

Akın Üner, son romanında bir Rumeli efsanesini, Debreli Hasan’ı anlattı. Üner, "Çocukluk hayallerimden birini gerçekleştirmenin sevinci içindeyim. Debreli Hasan isimli romanı yazmak için 30 yılı aşkın bir süre araştırma yaptım. Nihayet Balkan göçmenlerinin türkülerde, horalarda, halk öykülerinde yaşattığı, tokmağın davula her vuruşunda martini tüfeğinden çıkan telli kurşun misali dağların inlediği Balkan Efesi’nin öyküsünü okuyucularımla buluşturmak nasip oldu" dedi.

8’inci eser, internet kitapçılarında

Akın Üner’in Sarı Saltık Aşkabad Yolcu, Bal ve Kan, Çalı Harmanı(Bir Fırtına Tuttu Bizi), Çalı Harmanı(Karadeniz’in Eski Çocukları), Selanik Masalı, Sarı Saltık Alperenler Dergahı, Gazi Evrenos’un Gizemi adlı eserlerinin ardından 8’incisi olan Debreli Hasan, internet kitapçılarında satışa çıkarıldı.