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‘Bir Nefes Festival’ Karacabeylilere unutulmaz bir gece yaşattı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde ‘Bir Nefes Festival’ ilgi gördü. Çocuklar, aileleriyle birlikte kahkaha dolu bir gece yaşadı.

Kültür Sanat 27.08.2021, 14:47
‘Bir Nefes Festival’ Karacabeylilere unutulmaz bir gece yaşattı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde ‘Bir Nefes Festival’ ilgi gördü. Çocuklar, aileleriyle birlikte kahkaha dolu bir gece yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ve Karacabey Belediyesi işbirliği ile düzenlenen ‘Bir Nefes Festival’inin ikinci gösterisi önceki akşam yapıldı. İlçe meydanını dolduran yüzlerce insan, çocuklarıyla birlikte keyifli ânlar yaşadı.

İlk olarak ‘Çatlak Profesör’ isimli çocuk oyunu sahne alırken, ardından “Karagöz’ün Cehâleti” isimli gölge oyunu izleyicilerle buluştu. Çeşitli animasyon gösterileriyle çocukların pür dikkat izlediği gecede müzik grubu da sahne aldı. Son olarak sahne alan Timuçin Yıldız’ın sihirbazlık gösterisi ise miniklerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

Belediye Başkanı Ali Özkan, “Pandemi sebebiyle çocuklarımız uzun zamandır kısıtlı bir hayat yaşıyordu. Onlara nefes aldıran bu gecede emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

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